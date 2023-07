Ikea continua a spopolare con il suo mini purificatore d’aria molto pratico!

Quest’estate, approfittate di respirare un’aria pura e fresca a casa vostra con questo purificatore dal bell’aspetto design venduto da Ikea a meno di 40 euro.

Per respirare sempre un’aria molto fresca a casa, si possono aprire le finestre. Oppure acquistare questo purificatore dell’aria Ikea che filtra le particelle nocive. Scoprite questo apparecchio performante ed estetico per la casa. Stopandgo vi dice tutto da A a Z.

Ikea svela i suoi migliori articoli per l’estate

Avete voglia di coccolare la vostra casa in vista dell’estate? Il periodo che si apre davanti a noi è ideale per prendersi cura della nostra casa. Perché le vacanze ci lasciano tempo, infatti è più facile impegnarsi con il proprio “home sweet home”.

Se volete cambiare la decorazione delle pareti o il vostro vecchio divano, c’è sicuramente tutto quello che serve per trovare l’ispirazione necessaria da Ikea.

Non avete finito di fare affari presso il marchio svedese. Con i suoi migliaia di riferimenti e i suoi articoli a piccoli prezzi, il marchio è senza dubbio uno degli indirizzi imprescindibili per arredare.

Per le vostre stanze da vivere o i vostri spazi esterni, il marchio propone riferimenti a piccoli prezzi, ma di grande qualità. Come uno di questi cinque armadi aperti per riporre tutti i vostri vestiti e averli a portata di mano facilmente.

Con il ritorno dell’aumento delle temperature, si ha anche voglia di godersi meglio l’esterno. Se avete la fortuna di avere un balcone o un giardino, allora Ikea ha i giusti riferimenti per trasformare il vostro in un nido accogliente.

Scegliete ad esempio di concedervi una pausa pranzo a mezzogiorno su questo set di tavolo e sedie da acquistare a un prezzo molto basso, meno di 60 €.

Ma la stagione estiva non porta solo benefici. Infatti, durante questo periodo, l’aria è generalmente più difficile da respirare a causa del caldo, ma anche dell’aumento delle particelle nell’atmosfera.

Un apparecchio che depura l’aria dei vostri interni

In assenza di vento e pioggia, la concentrazione di gas nell’aria aumenta, poiché nulla disperde gli inquinanti che si accumulano.

Ecco perché è necessario assicurarsi di purificare l’aria che respiriamo. Soprattutto a casa. Ecco perché Ikea presenta UPPÅTVIND, il suo purificatore dell’aria che migliora facilmente la qualità dell’aria interna.

Dotato di tre velocità di ventilazione per adattarsi alle vostre esigenze, filtra le particelle nocive e i pollini per permettervi di respirare un’aria più pura.

Di piccole dimensioni, trova posto ovunque in casa con le sue dimensioni di 28 × 12,5 × 22,5 cm. Abbastanza silenzioso, potete persino pensare di farlo funzionare durante la notte.

Se però avete il sonno leggero, scegliete la velocità più bassa. Questo apparecchio venduto da Ikea è indispensabile da avere in casa quest’estate come un buon climatizzatore per rimanere freschi.

La combinazione dei due vi permetterà di vivere in un’atmosfera fresca e salubre. Infine, il suo prezzo è ancora una piacevole sorpresa riservata da Ikea. Per possedere questo purificatore a casa vostra, prevedete di spendere solo 39,99 €. Quindi è un’offerta da non perdere per i piccoli budget.