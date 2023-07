Ikea conquista numerosi adepti con il divano più elegante!

Con il suo design moderno e il suo sistema convertibile, questo divano Ikea risponde ai problemi di alloggi piccoli mantenendo un prezzo accessibile!

Ikea conquista ancora una volta i fan del design intelligente. Infatti, regalati questo divano convertibile, elegante e pratico che può essere utilizzato come letto supplementare. Stopandgo ti dice tutto dal principio alla fine.

Le migliori soluzioni Ikea per ottimizzare la tua casa

Con l’estate finalmente arrivata, l’azienda fa tutto il possibile per permetterti di dare una nuova svolta alla tua “home sweet home”. Senza dubbio, le novità non mancheranno di ispirare i fan di Ikea.

Il marchio svedese offre migliaia di prodotti che ti permettono di avere una casa sempre più bella e ottimizzata. E le nuove collezioni che sono apparse quest’estate non fanno eccezione.

Scopri invece come organizzare il tuo guardaroba alla perfezione, grazie a queste quattro idee geniali che Ikea ha pensato per te. E l’azienda ha molte altre buone trovate in stock…

Avere una casa ben ordinata è essenziale per sentirsi bene. Sai che l’origine del nostro stress può anche derivare da una casa in disordine?

Diverse ricerche hanno infatti dimostrato una connessione tra il disordine e i disturbi del sonno e dell’ansia. Ecco perché, per mantenere la mente serena, è meglio che tutto in casa sia al suo posto.

Per ottenere un risultato soddisfacente, Ikea non manca di soluzioni. Scatole, ceste di stoccaggio, bauletti… Trova da Ikea gli articoli più appropriati per aiutarti a organizzare il tuo caos!

Presso il marchio, trova anche altri buoni piani per ottimizzare i tuoi spazi abitativi. Perché avere un letto e un divano non è sempre possibile, alcuni sono costretti a scegliere.

E se l’azienda ti desse infine la possibilità di avere entrambi? Questo è il caso di questo divano convertibile ASARUM che può essere sia un divano del salotto che un letto supplementare!

Un divano 2 in 1 dal design impeccabile

Questo prodotto è un vero colpo al cuore per noi. Perché non solo è molto bello, ma è anche estremamente pratico. Questo modello convertibile, con un comodo materasso in schiuma rigida, si trasforma in un letto in un attimo.

Questo divano Ikea di colore antracite ha anche uno spazio di stoccaggio sotto il sedile che può ospitare biancheria da letto o oggetti che ti ingombrano.

È quindi un ulteriore vantaggio per fare spazio a casa tua. Questo divano Ikea a tre posti può rimanere così com’è nel tuo salotto e servire come letto supplementare per un ospite di passaggio.

Ma puoi anche aprirlo come letto per installarlo definitivamente nella tua camera da letto. Facile da pulire, la sua fodera è removibile e lavabile in lavatrice.

Con questo divano dalle dimensioni di 191 × 84 × 73 cm, hai a che fare con un bell’oggetto 2 in 1 da utilizzare come meglio credi a seconda delle necessità del momento. È ad esempio il modello ideale per gli studenti che si trasferiscono nella loro prima casa all’inizio dell’anno scolastico!

Infine, il prezzo presso Ikea dovrebbe convincere anche i budget più ridotti ad acquistarlo. Perché costa solo 349 €.