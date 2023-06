Ikea: come trasformare gli elementi MOLNSKOG in una bellissima sospensione?

Se hai mente creativa, è possibile creare una bellissima lampada sospesa utilizzando alcuni elementi di Ikea.

Per i creativi, ci sono molti “hacks” di Ikea. L’ultimo in ordine di tempo permette di creare una lampada originale e di tendenza per l’estate. Stopandgo ti racconta tutto da A a Z.

Ikea: i pezzi dell’estate

È ufficiale, finalmente è arrivata l’estate. Quindi, è ora di modificare il proprio interno per prepararsi alle belle giornate. Per questo, Ikea ha la soluzione perfetta. Infatti, il gigante dei mobili propone delle bellissime novità che rischiano di fare proseliti.

Tra questi pezzi, un set di tavolo e sedie ideale per l’estate. Molto pratico, questo insieme venduto da Ikea può quindi servirti per i tuoi pasti con i tuoi cari. Inoltre, il colosso svedese lo propone a 54,99 euro. Eh sì!

Ma non è tutto. Infatti, il marchio propone persino una selezione di “oggetti intelligenti per abbellire la tua estate”. Sono disponibili già da ora e a prezzi contenuti sul sito.

Tra questi, un kit di ombrellone, una borsa termica, una fontana di bevande e persino un tavolo pieghevole. Il tutto per godersi belle giornate in spiaggia. Che modo per trascorrere delle vacanze folli. Eh sì!

Infine, per aiutarti a risparmiare, molti internauti si divertono a trasformare mobili. Infatti, gli “hacks” di Ikea sono diventati molto di tendenza in rete. L’ultimo in ordine di tempo permette di realizzare una bellissima lampada sospesa per il tuo interno. Stopandgo ti dice di più!

Un “hack” per creare una bellissima lampada sospesa

Grazie a Ikea, è possibile dare libero sfogo alla propria immaginazione. Infatti, molti appassionati del marchio si sono lanciati nel “hacking”. Lo scopo: utilizzare mobili usati o nuovi e trasformarli in un nuovo pezzo.

Quindi, per quest’estate, è stato appena svelato un nuovo “hack”. Quest’ultimo non è nient’altro che una lampada sospesa molto di tendenza. Infatti, il suo stile ricorda quello dei ventilatori da soffitto retrò. Per farlo, ecco alcuni passaggi da seguire.

Per iniziare l'”hack”, dirigiti a Ikea per procurarti diversi oggetti:

Decorazioni in palma essiccate “MOLNSKOG”

Un supporto per lampadina “GRÅVACKA”

Una lampadina LED “TRÅDFRI”

Un rotolo di filo di ferro e un rotolo di rafia

Assembla le tue coppie di foglie di palma essiccate a metà altezza del manico. Legale con il filo di ferro per creare le pale. Ripeti l’operazione con gli altri tre gruppi.

Usando la rafia, nascondi i fili di ferro legandoli di nuovo. A terra, assembla le pale in modo che si sovrappongano. Poi, installa il supporto elettrico al soffitto del tuo salotto.

Non dimenticare di verificare che la corrente elettrica sia interrotta. Fissa le pale al filo una dopo l’altra con il filo di ferro. Infine, una volta formata la lampada sospesa Ikea, otterrai una bellissima lampada per l’estate. Con questa guida, non ti resta che provare. Affare da seguire quindi!