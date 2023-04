IKEA: come arredare il proprio primo nido?

Sia che tu sia uno studente o no, trasferirsi nel tuo primo appartamento è un passo importante. Quindi, per non lasciare nulla al caso, puntiamo sui mobili e gli oggetti decorativi indispensabili per il tuo primo nido.

Come arredare uno spazio piccolo?

Se si tratta di un monolocale, cerca di sfruttare tutto lo spazio, senza trascurare gli angoli, come lo spazio disponibile sotto il letto. Meglio ancora, hai pensato al letto a soppalco? Questa soluzione ti permette di risparmiare spazio in un monolocale. Evita anche di ingombrare l’appartamento con mobili o elettrodomestici over-size. La parola d’ordine? Minimalismo!

Primo appartamento: i must-have di IKEA

Per finalmente arredare la tua casa come si deve, devi privilegiare i mobili multifunzionali. La celebre libreria Kallax può essere sia fissata al muro che posizionata a terra. Inoltre, ogni angolo deve essere ottimizzato, quindi, lo specchio Knapper nasconde qualcosa… una barra e dei ganci sul retro per appendere gioielli, ombrelli, appendini… Pensa anche al comfort grazie al tavolo per laptop, per lavorare nelle migliori condizioni da casa. Questo si piega e si ripone facilmente per evitare ingombro.