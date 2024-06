Ikea colpisce forte con una collezione speciale per fare sport in casa

Trasforma la tua casa in una palestra con Ikea

Fare sport a casa può essere alla portata di tutti grazie a soluzioni multifunzionali, divertenti e che danno energia! Per rimettersi in forma prima dell'estate, non c'è niente di meglio che immergersi in un'attività sportiva. Puoi risparmiare tempo facendolo a casa con questi accessori sportivi ideati da Ikea.

Una palestra completa a casa

Per scolpire il tuo fisico da sogno per la spiaggia, non c'è tempo da perdere. Ikea ti propone di equipaggiarti con la sua collezione DAJLIEN.

Progettata per essere utilizzata ovunque, questa gamma di prodotti comprende 19 articoli completamente versatili che possono essere utilizzati tanto per l'attività sportiva quanto per l'uso quotidiano in casa.

Tra i prodotti offerti, troverai un tappetino da yoga, un tappetino da esercizio, pesi, elastici pesati, una palla da massaggio e una cintura da yoga.

Questa collezione vivace e colorata comprende anche una panchina da ripostiglio, molto utile per riporre i tuoi attrezzi da ginnastica. Ma che puoi utilizzare anche come baule per la stanza o come tavolino per il salotto.

Ikea ha dato vita a prodotti che non solo servono come attrezzature per l'allenamento, ma sono anche pezzi di design eleganti e pratici. Gli amanti dello sport (e non solo) non possono che adorare questa collezione ludica.

