Ikea colpisce forte con questo mobile per scarpe che fa da panca e appendiabiti per l’ingresso!

Nel suo catalogo, Ikea ha proposto un mobile per le scarpe molto versatile. Infatti, può essere utilizzato anche come panca o come appendiabiti. Una cosa è certa, è il mobile perfetto per il tuo ingresso.

Il mobile per l’ingresso ideale per la tua casa

L’appendiabiti e la panca per le scarpe del modello PANGET sono un mobile completo per riporre. Progettato con un formato alto e rettangolare, puoi usarlo come appendiabiti, panca e mobile per le scarpe.

È utilizzato come mobile d’ingresso o come complemento all’armadio. Il prodotto venduto da Ikea ha un ripiano superiore con una finitura liscia con 3 ganci in basso, 3 ganci aggiuntivi sulla parete posteriore.

Non solo, ma ha anche una panca inferiore con 6 scomparti per riporre le scarpe. È realizzato in pino massiccio, colorante e vernice acrilica trasparente. Inoltre, deve essere pulito con un panno umido e un detergente delicato.

Poi asciugare con un altro panno per eliminare eventuali tracce di umidità. Inoltre, le sue dimensioni rimangono: 85 cm di larghezza, 41 cm di profondità e 200 cm di altezza. Disponibile in bianco, il suo prezzo è di 249,00 euro.

Troverai anche una versione 2 in 1 dell’appendiabiti PANGET. Si tratta di un mobile lungo e stretto, con misure equivalenti a 59,4 cm di larghezza, 40,5 cm di profondità e 190,5 cm di altezza.

Ikea trionfa con i suoi prodotti

Puoi utilizzare questo secondo mobile Ikea in modo indipendente o come complemento all’armadio. Ha pareti laterali create con doghe che permettono la circolazione dell’aria. Ma allo stesso tempo proteggono il contenuto.

Il mobile Ikea comprende un ripiano superiore, una barra appendiabiti

