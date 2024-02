Ikea colpisce forte con questo indispensabile per la casa !

Il lancio di Ikea: specchi bellissimi per ingrandire la tua casa!

Ikea ha lanciato una selezione di splendidi specchi, un prodotto fondamentale negli appartamenti piccoli. Con la loro presenza, possono effettivamente far sembrare una stanza più grande. Ecco perché Ikea ha deciso di rilasciare una selezione di specchi da acquistare per la tua casa.

La popolarità degli specchi Ikea

Nel suo catalogo, Ikea offre un specchio del modello BLODLÖNN. Questo specchio è composto da quattro pezzi che puoi appendere al muro a tuo piacimento. È perfetto se vuoi dare un tocco originale alla tua casa.

Inoltre, è possibile semplicemente incollare lo specchio al muro con nastro adesivo doppio. L'azienda ha specificato: “L'adesivo incluso è permanente” .

Prima di aggiungere: “Se si desidera spostare lo specchio, potrebbe lasciare segni sul muro” . Quindi, dovrai fare attenzione a incollare correttamente l'adesivo per ottenere il miglior risultato possibile per il tuo specchio.

Per mantenere pulito il tuo specchio, è molto semplice. Basta pulirlo con un panno imbevuto d'acqua o detergente per vetri. Poi terminare asciugando con un panno asciutto. Un gesto molto facile per prendersi cura del tuo prodotto.

I clienti hanno dato a questo specchio una valutazione di 4,2 stelle su 5 e il prezzo è di 7,99 euro per i 4 pezzi. In precedenza, il prezzo era di 9,99 euro. Ma Ikea ha deciso di fare uno sconto su questo prodotto.

Uno specchio perfetto per i bambini

Ikea ha anche rivelato uno specchio del modello DRÖMMARE, perfetto per i bambini. Quest'ultimo può essere posizionato direttamente sulla porta di un armadio. Quindi è un prodotto adatto anche per i più piccoli.

L'azienda ha infatti dichiarato: “Vestirsi è più divertente per i bambini se hanno il loro specchio all'interno o all'esterno della porta dell'armadio. Lo specchio ha un retro autoadesivo, che elimina la necessità di forare buchi nel muro”.

Tuttavia, l'azienda ha specificato che per la sicurezza dei bambini, questo specchio è realizzato in plastica flessibile resistente agli urti. Inoltre, è adatto a tutte le stanze della casa, tranne nelle zone umide.

Inoltre, Ikea ha rivelato: “Il materiale di questo prodotto può essere riciclato. Controlla la normativa locale sul riciclaggio e se esiste un sistema di gestione dei rifiuti nella tua zona” .

Per acquistarlo, dovrai spendere la somma di 4,99 euro. Un piccolo prezzo che ti permetterà di posizionare diversi specchi nelle stanze che preferisci.

Uno specchio sicuro

Ikea ha anche messo in vendita lo specchio del modello LILLTJÄRN. Questo prodotto aggiunge spaziosità e luminosità a qualsiasi stanza grazie alla sua semplice installazione.

È così facile da montare sul muro che non avrai nemmeno bisogno di usare un trapano. Basta rimuovere i suoi adesivi resistenti e trasformare ogni muro nello spazio di bellezza intima e personale di cui hai bisogno.

Inoltre, lo specchio ha un film protettivo sul retro che riduce il rischio di taglio in caso di caduta e rottura. Puoi installarlo sia in orizzontale che in verticale. Per acquistarlo, dovrai spendere la somma di 14 euro.

Sappi che Ikea offre anche due altri specchi BLÅSER e FÄRGEK che non mancheranno di attrarti se intendi decorare la tua casa con questi pezzi.