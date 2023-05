Ikea colpisce forte con questo incredibile divano a 2 posti perfetto per i piccoli salotti!

Il famoso marchio svedese Ikea ha messo in vendita un incredibile divano a due posti disponibile ad un prezzo folle!

Nel suo catalogo, Ikea propone una vasta gamma di divani che non mancano di sedurre i clienti. E da poco, l’azienda ha messo in vendita un prodotto che vi farà senz’altro gola con il suo prezzo mini.

Il prodotto perfetto per gli appartamenti piccoli

Ikea non perde mai occasione per distinguersi dalle altre marche con i suoi divani. E ultimamente, il modello LINANÄS sta facendo un grande successo. E non è un caso, perché si adatta a tutti i tipi di arredamento.

Inoltre, questo divano molto elegante è disponibile in due diverse versioni, una beige e l’altra grigio scuro. È sicuramente una soluzione perfetta per gli appartamenti piccoli presentata da Ikea.

È un divano elegante dalle linee classiche ma al tempo stesso contemporanee, che non passa mai di moda. Sono tutti i dettagli di questo divano signature. Il divano a due posti modello LINANÄS ha un design all’avanguardia.

Nonché linee strutturate, semplici e sottili. Realizzato con una copertura in tessuto di poliestere tinto in massa Vissle, ha una consistenza resistente e morbida con un bel effetto bicolor.

È un divano resistente che possiede i migliori materiali sul mercato. È anche molto solido e funzionale. In aggiunta all’acciaio, ha una fodera in feltro e una finitura in polvere di poliestere per la struttura dello schienale.

Ikea fa faville con il suo divano

Ha anche cuscini in polipropilene, poliuretano e ovatta di poliestere, piedi in plastica ABS e una copertura in tessuto. Il divano Ikea è di medie dimensioni.

Di conseguenza, rimarrà perfetto nei salotti degli appartamenti piccoli. Ha una profondità di 80,5 cm, un’altezza di 77 cm e una larghezza di 137 cm. D’altra parte, la profondità del sedile misura 59 cm e l’altezza è di 46 cm.

Il divano a due posti Ikea LINANÄS ha uno stile minimalista che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento in casa. È un prodotto che, oltre ad essere estetico, è anche molto confortevole.

Riguardo al suo prodotto, Ikea ha anche dichiarato: “Questa copertura è realizzata in tessuto Vissle in poliestere e tinto in massa. È resistente, liscia e ha un bel effetto doppio tono”.

Prima di aggiungere: “Garanzia 10 anni. Ulteriori informazioni nella brochure Garanzie. Il divano è confezionato in modo da ottimizzare lo spazio, il che facilita il suo trasporto”.

Un divano a meno di 300 euro

Il marchio ha anche indicato: “Facilitare il trasporto era il nostro obiettivo quando abbiamo progettato questo divano a due posti in tessuto di poliestere beige. Ed è stato un successo!”. Infatti, è possibile acquistare questo divano del modello LINANÄS Ikea per 299 euro.

Dai loro lato, i clienti Ikea hanno anche dato un punteggio di 4,5 stelle su 5. Alcuni hanno anche lasciato le loro recensioni. Hanno dichiarato: “Molto semplice e veloce da montare, solo un po’ delusa dai piedi in plastica”.

“Mi piace molto questo divano. Non è grande, quindi è perfetto per chi vive in un monolocale o in un bilocale. È molto facile da montare. Ho aggiunto una coperta sopra per dargli ancora più fascino. Lo consiglio!”.

Sembra quindi che il divano Ikea sia riuscito a convincere molti clienti. È anche possibile trovare lo stesso divano in tre posti al prezzo di 399 euro.

