“IKEA colpisce forte con questo armadio perfetto per le piccole camere!”

Se vi manca lo spazio nella vostra camera, Ikea ha la soluzione. Infatti, l’azienda svedese ha appena presentato l’armadio ideale per le piccole stanze. Inoltre, è disponibile a un prezzo mini. Stopandgo vi racconta tutto da A a Z.

Ikea: le novità della primavera

Per celebrare l’arrivo della bella stagione, Ikea ha fatto un grande sforzo. Infatti, l’azienda svedese ha presentato molte idee, ideali per questa primavera 2023. Mobili che permettono di godersi l’esterno in famiglia o con gli amici.

Inoltre, molte collezioni sembrano portare colore alla vostra casa. A partire da quella in omaggio all’America Latina. Infatti, il gigante del mobile propone pezzi colorati, con motivi che ricordano la festa e la gioia di vivere.

Ma non è tutto. Infatti, lo scorso aprile, Ikea ha annunciato l’arrivo di una nuova collezione. Quest’ultima permette di celebrare gli 80 anni del marchio. Chiamata Nytillverkad, la linea uscirà il prossimo luglio.

Quindi, in occasione di questo anniversario, il marchio condividerà i suoi pezzi iconici, in una nuova forma. Ikea precisa allora che questi classici beneficeranno di «linee pulite e grafiche e colori vivaci.» Tutto «per un look davvero atemporale», scrive il marchio sui social media.

Infine, mentre l’ora è di rinnovamento, Ikea ha appena presentato l’armadio perfetto. Inoltre, quest’ultimo si adatta molto bene alle piccole stanze. Una buona notizia per i fan del marchio. Stopandgo vi dice di più!

Un armadio per le piccole stanze

Ancora una volta, Ikea ha fatto centro. Infatti, l’azienda svedese ha appena conquistato i suoi fan con questo pezzo ideale per le piccole stanze. Un armadio molto alla moda, disponibile a un prezzo accessibile. Quest’ultimo è perfetto perché si adatta ovunque. Giusto!

Quindi, l’armadio è chiamato GURSKEN. Il suo vantaggio è il seguente: la sua piccola dimensione che si nasconde ovunque. Infatti, misura solo 186 centimetri di altezza e 49 centimetri di larghezza. Una dimensione che le consente di infilarsi in ogni angolo della vostra camera.

Pratica e semplice da montare, la parte certamente ti conquisterà. Inoltre, questo armadio Ikea si adatta a tutti gli stili di arredamento grazie al suo colore crema e al suo look molto semplice. Per gli appassionati dell’ordine, è anche composto da un piccolo armadio e da un’asta.

Ha anche spazio per inserire una scatola di archiviazione offerta da IKEA. Per un massimo di stabilità, è anche possibile fissarlo al muro. Quindi, un pezzo molto pratico del marchio per avere più spazio.

Infine, l’armadio Ikea ha solo vantaggi poiché è proposto a un prezzo molto accessibile. Infatti, il marchio di mobili propone solo 75 euro. Un bel piccolo oggetto da acquistare subito se si vuole rinnovare il proprio interno. Affare da seguire quindi!