Ikea colpisce forte con il suo sgabello intrecciato perfetto per decorare l’esterno

Ikea ha messo in vendita uno sgabello intrecciato che è perfetto per dare un tocco di eleganza al tuo spazio esterno. È semplicemente perfetto!

Ikea è un marchio che continua a fare successo tra i consumatori. Non a caso, mette in vendita prodotti sempre più utili, sia per l'interno che per l'esterno della casa. Uno sgabello in particolare ha catturato l'attenzione dei clienti.

Ikea fa centro con il suo sgabello

Ikea ha presentato uno sgabello del modello STACKHOLMEN. La struttura del prodotto è stata realizzata in acacia e legno naturalmente resistente. Inoltre, è molto robusta grazie alla sua alta densità di fibre.

Lo sgabello è facilmente spostabile per trovare il suo posto sul tuo balcone, terrazza o dovunque tu desideri. I piedini in plastica proteggono inoltre il mobile dalle superfici umide.

Ikea ha anche aggiunto: “Per aumentare la sua resistenza e farvi apprezzare l'aspetto naturale del legno, questo mobile è stato pre-trattato con diversi strati di tinta per legno semi-trasparente“ .

Per chi intende proteggere il prodotto, l'azienda svedese ha fornito alcune indicazioni: “Il modo migliore per prolungare la durata dei tuoi mobili da esterno in legno è pulirli regolarmente” .

E “non lasciarli all'aperto senza protezione per più tempo del necessario e applicare spesso uno strato di vernice”. Per prenderne cura, è consigliato pulirlo con una soluzione saponosa.

Consigli per la cura del tuo sgabello

Ikea ha inoltre rivelato che per prevenire la secchezza, la fessurazione e l'umidità nel legno, è consigliato applicare spesso la tinta sul mobile.

Una o due volte l'anno, puoi effettuare questa tintura per prolungare la durata del tuo sgabello. Quando non lo usi, è consigliato conservarlo in un luogo secco e fresco all'interno.

Se lo conservi all'aperto, coprilo con un telo impermeabile. In caso di pioggia o neve, asciuga le superfici piane. Lascia circolare l'aria per evitare la condensa, come ha precisato l'azienda.

Lo sgabello può sostenere un peso massimo di 100 kg. Ha una lunghezza di 48 cm, una larghezza di 35 cm e un'altezza di 43 cm. È sicuramente un prodotto ideale per decorare il tuo spazio esterno.

Lo sgabello ha ottenuto l'unanimità tra i consumatori Ikea. Questi ultimi non hanno esitato a esprimere la loro opinione su questo prodotto che troverà il suo posto sulla tua terrazza, nel tuo giardino o sul tuo balcone.

Un prodotto a prezzi accessibili

Con un punteggio di 4,9 stelle su 5, questo sgabello ha conquistato centinaia di clienti. Questi ultimi hanno confidato: “Sgabello da esterno molto bello, molto simpatico, con uno stile etnico grazie alla sua seduta incurvata. La seduta è confortevole con la sua corda. Adoro.” .

“Questo sgabello soddisfa perfettamente le mie aspettative. Montaggio facile e ottimo rapporto qualità-prezzo.” o ancora “Utilizzato all'interno, fa la sua figura. Devi provarlo per essere convinto subito!” .

Altri hanno aggiunto: “Ho comprato questo sgabello per il mio balcone e non sono deluso! Rende molto bene ed è solido.” , “Il prodotto è solido, molto bello e si monta facilmente.” .

Se desideri acquistare questo sgabello, dovrai spendere la somma di 30 euro. Puoi trovarlo sul sito internet della marca o nei negozi fisici Ikea.