Ikea colpisce duro con questa innovazione per proteggere tutti i tuoi mobili da esterno dalle intemperie!

Ikea ha sviluppato la migliore innovazione per proteggere i tuoi mobili dalle intemperie durante tutto l’estate

Nel suo catalogo, Ikea mette in vendita oggetti più utili gli uni degli altri. In questo periodo dell’anno, l’azienda ha svelato un accessorio indispensabile per proteggere i tuoi mobili da esterno dalle intemperie.

Ikea si prende cura dei tuoi mobili

Mentre le alte temperature hanno fatto capolino in Francia, attirano spesso temporali. Molte regioni sono infatti in allarme a causa della tensione nell’aria.

Se i temporali sono spesso secchi, a volte possono essere accompagnati da forti piogge. E quello che possiamo dire è che le intemperie possono chiaramente danneggiare i mobili all’esterno.

Fortunatamente, Ikea ha la soluzione perfetta. Terrazze, balconi e giardini hanno diversi mobili e oggetti decorativi. Tavoli, sedie, poltrone, lampade, ci sono molti oggetti che decorano l’esterno.

Tuttavia, la durata di questi mobili può diminuire rapidamente a causa delle tempeste estive. Ma grazie alla copertura nera per mobili del modello TOSTERÖ, non avrai più paura per i tuoi mobili.

È il miglior prodotto dell’azienda per proteggere tutti i tuoi beni. Il telo ha una lunghezza di 215 cm, una larghezza di 135 cm e un’altezza di 105 cm. Misure ideali per proteggere i tuoi mobili da esterno più grandi.

La migliore copertura per proteggere i tuoi mobili

Riguardo al suo prodotto, Ikea ha anche dichiarato: “La copertura TOSTERÖ è impermeabile e protegge i tuoi mobili da esterno dalla pioggia e dalla neve, ma anche dal sole, dalla polvere e dai pollini, quando non li stai usando.” .

Prima di precisare anche ai clienti: “Proteggere i tuoi mobili da esterno con una copertura impermeabile è un modo facile ed efficace per mantenere il loro aspetto fresco e nuovo più a lungo.” .

Ikea ha anche rivelato che le strisce autoadesive permettono di mantenere la copertura in posizione anche in caso di vento forte. È un altro punto molto importante da considerare se vivi nel sud.

Il Maestrale può essere abbastanza violento nel sud della Francia. Con le strisce autoadesive della copertura, non avrai bisogno di preoccuparti che voli via. L’azienda ha anche fornito altre precise indicazioni.

Ikea ha indicato: “La copertura non è reversibile. Il lato lucido deve essere sempre all’interno, lato mobili. Il prodotto è riciclabile o può essere utilizzato per produrre energia, se disponi localmente di un sistema di smaltimento rifiuti.” .

“Questa copertura misura 215x135x105 cm. È adatta a un set da tavolo e 6 sedie da esterno.“ . Una cosa è certa, è il prodotto perfetto per non temere più di danneggiare i tuoi mobili da esterno.

Un prodotto al di sotto dei 60 euro

Riguardo alla manutenzione della tua copertura, Ikea ha spiegato: “Per evitare la formazione di condensa, lascia la copertura leggermente aperta alla base per permettere al’aria di circolare.” .

Assicurati anche che il mobile sia ben asciutto prima di coprirlo con la tua copertura. Puoi anche lavare quest’ultima a mano. Non utilizzare candeggina e non asciugarla in asciugatrice.

Ikea sconsiglia anche di stirare la copertura e di optare per una pulizia a secco. I clienti hanno anche assegnato un punteggio di 4,5 stelle su 5 a questo prodotto. Per acquistarlo, dovrai spendere la somma di 59,99 euro.

Questa copertura è disponibile sul sito web del marchio o nei negozi fisici di Ikea.

