Ikea colpisce duro con questa borsa termica ultrastilosa per andare in spiaggia!

Ikea ha messo in vendita una incredibile borsa termica con motivo che è ultra stilosa per le tue giornate in spiaggia!

Sono già diversi mesi che l’estate è tornata in Francia. L’occasione per molte persone di godersi soggiorni in spiaggia. Ikea ha infatti messo in vendita il prodotto perfetto per accompagnarti durante queste giornate di vacanza.

Ikea fa un grande successo con la sua borsa termica

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita il prodotto perfetto per mantenere le tue bevande fresche durante tutta l’estate. Infatti, ne ha messo in vendita una che mantiene il freddo all’interno.

In questo modo, potrai trasportare tutte le bevande che desideri quando sarai in spiaggia. È una borsa dalle dimensioni di 38 x 26 x 22 cm. Ha quindi abbastanza spazio se desideri trasportare più cibi contemporaneamente.

Disponibile con il nome di SOMMARFLOX, è una borsa che sta guadagnando sempre più fan. E con buon motivo, mantiene gli alimenti alla temperatura ideale. Ha la funzione di una piccola borsa frigo che puoi portare in spiaggia, al parco e ovunque all’aperto, ideale per le tue passeggiate.

La sua funzione termica interna mantiene gli alimenti freschi in ogni momento. Il prodotto di Ikea si adatta quindi a frutta e bevande. In modo che tu possa portare i tuoi snack preferiti ovunque tu voglia.

I materiali isolanti all’interno mantengono gli alimenti freddi in ogni momento. E sono abbastanza efficaci per trasportare il ghiaccio e aiutare a mantenere la temperatura fredda più a lungo.

Il prodotto perfetto per quest’estate

La nuova borsa termica di Ikea ha una tracolla. Ciò ti consente di portarla ovunque tu voglia. Sappi anche che è flessibile per garantire il massimo comfort. E un ottimo adattamento alla tua silhouette.

Il suo design rettangolare ha angoli arrotondati e mantiene la sua forma in ogni momento in modo da poter organizzare tutto l’interno con il massimo successo. Ma non è tutto.

Ha un design composto principalmente da tessuto di poliestere. E questo, con un’alta percentuale di materiali riciclati in modo da ottenere un prodotto ecologico. Ikea fa del suo meglio per rispettare il pianeta.

Il poliestere è impermeabile e rende la borsa facile da pulire. Quindi non devi preoccuparti di passare ore a lavarla. Ha anche un imbottitura in schiuma di polietilene.

Questo gli conferisce un piacevole tocco e una fodera in plastica EVA che gli conferisce una maggiore durata. La borsa ha anche una tasca in rete per trasportare piccoli oggetti.

O oggetti che desideri avere più facilmente a portata di mano. Ciò offre quindi un buon livello di organizzazione per il tuo cibo. Il motivo esterno aggiunge anche un tocco estivo molto bello a cui non potrai resistere.

Una borsa a prezzo mini

Infatti, la borsa ha un design con un incantevole fondo bianco e una stampa di foglie verdi che creano i migliori contrasti. Il suo prezzo alla fine potrebbe convincerti perché è molto piccolo.

E con buon motivo, la borsa termica di Ikea è disponibile al prezzo di 14,99 euro. Un investimento di cui ne trarrai il massimo vantaggio. E che il tuo portafoglio quasi non noterà.

Se desideri acquistare questa borsa messa in vendita dall’azienda svedese, sappi che puoi trovarla sul sito internet del marchio. È anche presente nei negozi fisici!

