Ikea colpisce duro con la sua mensola a forma di cubo disponibile in 11 colori

Ikea porta gioia e colore a casa vostra con questa mensola murale asimmetrica che rivoluziona l’arte del riordino.

Per moltiplicare gli spazi di archiviazione in una piccola stanza, ci sono ottime idee di Ikea. Come questa mensola modulare da fissare al muro. Scopri questi cubi colorati che porteranno allegria a casa tua.

L’indirizzo giusto per la tua fine annum

Per arredare spendendo il meno possibile, l’indirizzo giusto è Ikea! Il marchio svedese è infatti noto per i suoi prodotti a prezzi accessibili per tutti i budget.

Le famiglie o gli studenti possono trovare presso l’azienda tutto il necessario per abbellire i propri interni, risparmiando al contempo. Se non sei stato di recente in negozio, potresti aver perso alcuni riferimenti di Ikea che non dovevi perdere…

Come questo simpatico appendiabiti dai colori pop che riprende un vecchio modello degli anni ’70 del marchio. In vista delle feste di fine anno, l’azienda scandinava mette anche in mostra i suoi migliori prodotti.

Se hai voglia di vivere un Natale da favola con Ikea, lasciati convincere dai prodotti del marchio. Ad esempio, ti propone il suo albero di Natale artificiale che non perde le sue spine. Quest’albero più vero che naturale ha dimensioni generose di 210 cm di altezza e 135 cm di diametro.

Grazie a Ikea, hai la garanzia di poter creare un ambiente domestico a tua immagine per le feste. Che i tuoi gusti siano moderni o classici, troverai sempre qualcosa per soddisfarli.

Per rendere la tua casa il più accogliente possibile, deve anche essere ben ordinata. Non si può infatti continuare a sopportare il disordine che ti impedisce di sentirti tranquillo a casa tua.

Un mobiletto divertente e astuto

Per questo, Ikea ti propone le sue numerose soluzioni di archiviazione. Camera, soggiorno, bagno… Non lasciarti travolgere più da tutto ciò che non è al suo posto in casa tua.

Il marchio ti fa scoprire la sua mensola EKET che porterà un tocco di divertimento alla tua casa. Questa bella mensola murale si presenta come una combinazione di ripiani modulari e asimmetrici.

È composta da diversi cubi da impilare e combinare a tuo piacimento in una moltitudine di possibilità. Questa mensola Ikea ti è proposta in diversi colori.

Puoi sceglierla in blu/grigio chiaro, rosso/marrone, grigio o anche rosa pallido e rovere chiaro. Oppure ancora in noce se ami l’eleganza che il legno porta in casa.

Questi cubi di 35 × 35 cm possono contenere molte cose. Posizionati in un soggiorno, potrai riporci i tuoi libri o i tuoi oggetti decorativi. In cucina, saranno utili per conservare i tuoi contenitori o la tua biancheria da tavola.

Spetta a te decidere dove fissare questo mobile atipico che ti sarà utile in molte situazioni. Senza dimenticare il suo aspetto molto decorativo che ti permetterà di abbellire elegantemente una delle tue pareti. Non esitare a combinare diversi cubi tra di loro per creare la mensola che corrisponde alle tue aspettative.

Questa combinazione di archiviazione è composta da un set di cinque cubi. La buona notizia è che Ikea ha appena abbassato il prezzo di questo articolo che sta riscuotendo molto successo. Precedentemente venduto a 125 €, ora è passato a 100 €.

Quindi è l’occasione di lasciarti tentare anche tu da queste nicchie colorate da combinare secondo il tuo umore. Troveranno sicuramente il loro posto in casa tua!

