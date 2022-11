Ikea colpisce duro con il suo lussuoso divano in similpelle a prezzo stracciato!

Ikea ha messo in vendita sul suo sito un bellissimo divano in similpelle che mette in ombra i marchi di lusso!

Ikea non perde mai l’occasione di sedurre i suoi clienti. Ikea ha lanciato un nuovo divano per la famiglia, molto elegante. Realizzato in similpelle marrone, è chiaramente un È realizzato in similpelle marrone e mette chiaramente in ombra i marchi di lusso.

Un sublime divano in similpelle

Nel catalogo Ikea i clienti possono trovare un’ampia gamma di divani. E uno di questi sembra provenire direttamente da un marchio di lusso. Il suo valore oscura chiaramente quello delle grandi aziende come Maisons du Monde o Zara Home.

È un divano molto morbido, perfetto per le coppie che si riuniscono. Il materiale in similpelle lo rende ideale. Se il suo prezzo ha è aumentato a causa dell’inflazione, vale ancora la pena di acquistarlo.

Si tratta di un elegante divano a 3 posti Bodetta. Può ospitare tre persone. Si può completare con un poggiapiedi o con dei poggiapiedi che si possono trovare sul sito web di Ikea.

L’aspetto migliore del divano è la sua imbottitura fissa. Quest’ultimo è costituito da un rivestimento molto resistente che imita la pelle naturale. Ma non richiede Non richiede la stessa cura della pelle vera.

I cuscini di seduta sono realizzati in poliuretano espanso all’interno. Hanno anche un’elevata resilienza. La fibra di poliestere aggiunge un ulteriore comfort che rende i cuscini molto morbidi.

Un prodotto di grande design

Le gambe del divano venduto da Ikea sono in legno massiccio di faggio. Questo conferisce loro una reale resistenza al peso. Il prodotto può quindi essere utilizzato senza problemi. Ma non è tutto.

Il rivestimento in poliestere e poliuretano marrone conferisce un aspetto di pelle invecchiata. Ikea, d’altra parte, ha dato alcune indicazioni per prendersi cura del proprio divano ma anche i cuscini.

Ha rivelato che non bisogna mai lavarli in lavatrice. Per pulirli e farli tornare come nuovi si può usare un piumino o un computer.

In caso di macchia umida, è possibile rimuoverla con un po’ d’acqua e sapone molto delicato. Una cosa è certa: il divano Ikea è perfetto per il vostro salotto. Il suo design non mancherà di sedurvi.

E per una buona ragione: è piuttosto retrò, minimalista e al limite dello stile industriale. Il colore e la forma della sedia vi faranno sentire a casa. I braccioli sono piuttosto bassi e si può sempre completare lo schienale con un poggiatesta.

Ikea vende il suo divano a 699 euro

Tuttavia, è necessario pagare un supplemento per questo poggiatesta. Non viene venduto con il divano Ikea. Se desiderate acquistare quest’ultimo, dovrete Il prezzo è di 699 euro.

È una bella somma e non ve ne pentirete. La maggior parte di essi si aggira intorno ai 1000 euro. Potete rompere il vostro salvadanaio se volete comprare questo divano.

Sarà un’ottima aggiunta al vostro salotto. Non mancherà di far ingelosire i vostri cari. Sul suo sito web, Ikea ha anche dichiarato: “Le superfici esterne sono rivestite da un tessuto spalmato resistente con il stesso aspetto e sensazione della pelle” .

È bene sapere che il divano venduto da Ikea è garantito per 10 anni. La maggior parte dei clienti ha approvato questo acquisto al 100%. In effetti, il prodotto ha ottenuto un’ottima valutazione sul sito web del marchio!