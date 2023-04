Ikea ci stupisce ancora: crea il prodotto perfetto per non perdere mai più le chiavi di casa

Ikea ci stupisce ancora: crea il prodotto perfetto per non perdere mai...

Ikea è il negozio di arredamento e decorazione più famoso al mondo, ma possiamo anche dire che è il negozio in cui puoi trovare prodotti che ti semplificano la vita, sempre legati alla casa. In questa occasione, sono notizia perché hanno una novità che sta facendo molto parlare. Qualcosa che si è trasformato in uno dei loro successi di vendita più recenti. Il prodotto ideale di Ikea che ti aiuterà a non perdere mai più le chiavi.

Ikea presenta un prodotto perfetto per non smarrire le chiavi

Se sei un appassionato di scoprire tutte le novità di Ikea, e non solo per quanto riguarda i mobili, ma anche quei piccoli prodotti che rendono la nostra casa più funzionale e, allo stesso tempo, la decorano, devi conoscere il loro nuovo bestseller.

Un prodotto che risulta ideale per tutte quelle persone che hanno sempre lo stesso problema: non sanno dove hanno messo le chiavi. Stiamo parlando del Portaoggetti sospeso Vattenkar, una delle novità più recenti e più discusse dai clienti Ikea.

Caratteristiche del Portaoggetti sospeso Vattenkar

Una sorta di contenitore aperto composto da due parti essenziali. Da un lato, la parte frontale è formata da un pannello o tavola piena di piccoli fori, nei quali possiamo appendere gli accessori della gamma Skadis di Ikea e, in questo modo, possiamo utilizzarlo per appendere le chiavi, rendendo impossibile perderle di nuovo.

Il pannello può essere utilizzato anche per appendere il guinzaglio del cane o, magari, per appendere un ombrello. La parte posteriore può essere utilizzata per riporre la posta o per lasciare ricette che si desidera provare, nel caso in cui si decida di appendere questo elemento di stoccaggio nella cucina, invece che all’ingresso di casa.

È possibile scegliere dove collocare la novità più originale di Ikea, che ha dimensioni di 32 cm di larghezza, 38 cm di altezza e 8 cm di profondità, ed è realizzato in fibra di legno per quanto riguarda il pannello frontale, mentre la parte posteriore e la parte inferiore sono fatte di compensato e pannello di betulla, rispettivamente.

Dove acquistare il Portaoggetti sospeso Vattenkar e il suo prezzo

Un elemento che cambierà completamente parte dell’ordine nella tua casa e, come diciamo, impedirà che tu debba mai più perdere tempo a cercare le tue chiavi. Disponibile nei negozi Ikea e anche sul loro sito web, il prezzo è di 19,99 euro.

In conclusione, il Portaoggetti sospeso Vattenkar di Ikea è un prodotto innovativo e funzionale che ti aiuterà a mantenere l’ordine nella tua casa e a non perdere mai più le chiavi. Non perdere l’occasione di acquistarlo e scoprire anche le altre novità del noto marchio di arredamento e decorazione.

