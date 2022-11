Ikea aumenta lo spazio di archiviazione con questo nuovo acquisto a basso costo!

Avete bisogno di risparmiare spazio nel vostro appartamento o nella vostra casa? Ikea moltiplica i contenitori con Skubb, un alleato per risparmiare spazio! Avete bisogno di risparmiare spazio? Ikea ha fatto dei piccoli spazi la sua specialità. E tra le piccole idee che possono essere utili in molte stanze, la gamma skubb, che vi farà risparmiare spazio di archiviazione. MCETV vi racconta tutto!

Unità di stoccaggio che inviano gli Skubb

Perché in spazi ridotti è necessario trovare un modo per aggiungere spazio di archiviazione ovunque dove è possibile. E il marchio svedese ha ideato una soluzione tanto semplice quanto efficace: i binari per tende. Perché i bastoni per tende sono pratici. Ma non sempre.

Infatti, quando si hanno troppe scarpe, magliette o jeans, non è necessario appenderli… Ikea ha quindi deciso di trasformare gli armadi in guardaroba. Ma senza occupare troppo spazio o spendere troppi soldi! Tieni la canna e punta su Skubb.

Dietro questo nuovo nome enigmatico “Skubb”, il marchio svedese nasconde infatti un’intera gamma per risparmiare spazio. Un principio? Chiusure in velcro, che possono essere avvolte intorno all’asta. E un’archiviazione flessibile e pratica.

Grandi, nomi, grandi, piccoli Negli armadi potete trovare molte scatole di piccole dimensioni. Non resta che scoprire dove appendere Skubb. Ikea ha trovato un modo per aggiungere lo spazio di archiviazione desiderato.

Il marchio svedese ha infatti cercato di rendere la vostra vita più pratica. Con archiviazione flessibile e poco costosaÈ possibile inserirli e toglierli a piacimento. Così potrete adattare i vostri armadi quando ne avrete bisogno.

Ikea: riordino, a che prezzo?

Perché la gamma Skubb vi risparmia l’acquisto di mobili. Adattate quelli che avete già. Li trasformate in piccoli scomparti che vi danno spazio, visibilità e senso dello spazio. Armadi più organizzati che mai.

Ma soprattutto, per convincere i suoi acquirenti, Ikea si è mobilitata ancora una volta su un argomento: il prezzo. Come al solito, non c’è bisogno di spendere troppo. Allo stesso tempo, si tratta di organizzarsi, non di arredarsi. Ecco a cosa serve Skudd.

Nell’intervallo, troviamo decine di unità di stoccaggio a meno di 10 euro. Che abbiate un guardaroba grande o piccolo da arredare, troverete qualcosa per tutte le taglie. Ma anche per tutti i tipi di mobili.

Perché Ikea ha progettato anche degli Skudd più piatti che alti, che possono essere inseriti in una cassettiera. L’obiettivo: per creare piccoli scomparti nel petto e rendere più facile la conservazione degli oggetti. In questo modo è possibile far apparire tutto bello e ordinato.

Gli Skudd più grandi costano poco più di 10 euro. Ma per questo prezzo, riceverete colonne di stoccaggio alte oltre un metro. Per acquistarlo è quindi necessario avere un ampio guardaroba da organizzare.

In ogni caso, Skudd può aiutarvi a organizzare i vostri armadi, guardaroba, cassettiere a basso costo… E se avete bisogno di altro, il marchio svedese mette anche interi armadi morbidi nella stessa linea!