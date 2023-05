Ikea anticipa l’arrivo della primavera con questo indispensabile per il tuo giardino o balcone!

Approfitta del ritorno della bella stagione con questi mobili da giardino in legno firmati Ikea che illumineranno il tuo balcone o terrazza in primavera!

Per rilassarsi al sole con il ritorno della bella stagione, Ikea svela il suo set da giardino imperdibile. Scopri questa offerta a meno di 140 € per arredare il tuo spazio esterno nelle prossime settimane!

Ikea non smette di ispirarci

Ti piace il marchio Ikea? Nessuna delle novità appena arrivate in negozio in questi giorni dovrebbe sfuggirti. Infatti, dal suo primo insediamento in Francia nel 1981, il successo del marchio svedese non si è mai smentito.E continua a crescere! Infatti, chi non si lascia sedurre dalle molteplici referenze che il marchio allinea di volta in volta per conquistare sempre più la sua clientela. Ikea alza sempre l’asticella. Sia in termini di design che di prezzo.Recentemente, è stato un piccolo dispositivo che non occupa alcuno spazio in casa a stupire i visitatori. Si tratta di un sensore dell’aria che consente di sapere se quella in cui ti immergi a casa tua è salutare o contaminata da particelle di ogni genere. Questo è un vero plus per la tua salute e viene venduto a meno di 30 euro.

Per i fan del marchio che vogliono avere una visione più chiara delle loro cose, Ikea ha anche la soluzione. Il colosso scandinavo sfodera questa pratica libreria da ufficio per riporre carta, penne, libri…

Con essa, addio alla confusione e al tempo perso a cercare ciò di cui hai bisogno per lavorare in modo efficiente. Con il ritorno della primavera, si impongono anche desideri di cambiamento di arredamento nel tuo habitat.

Arredi, ornamenti, nuovi tessuti… Le buone idee per aggiornare la tua casa dolce casa non mancano. E per il tuo spazio esterno, è la stessa cosa!

Se hai la fortuna di avere un balcone o una terrazza, Ikea ti invita a goderti questo set di mobili perfetti per arredarlo a basso costo.

Regalati un elegante arredamento da giardino per la primavera

Questo insieme è composto da un tavolo in acacia tinteggiato e due sedie. Il design semplice e chic di questo mobile che può resistere a tutti i tempi farà sensazione a casa tua.

Questi mobili della serie ASKHOLMEN infatti sono stati pretrattati con diverse strati di vernice semi-trasparente per legno. Facile da integrare in uno spazio ridotto, questo tavolo e le sue sedie possono anche essere piegati per liberare spazio quando non in uso.

I clienti che hanno già adottato questo set da esterno in casa loro ne sono più che soddisfatti. Basta leggere i commenti lasciati sull’e-shop di Ikea per accorgersene.

“Leggero e facile da aprire e chiudere. Usato per i nostri pasti all’aperto durante i nostri spostamenti. Look bello”, nota un proprietario di questi mobili in legno.

Un prezzo che farà felice i piccoli budget

“L’insieme occupa poco spazio ed è leggero. Perfetto per i balconi, quindi”,” commenta quest’altra acquirente. Altri notano positivamente anche l’aspetto armonioso di questo lotto venduto in negozio a meno di 140 €.

“Sono molto soddisfatto del risultato, molto bello, semplice e magnifico. Inoltre, non richiede alcun montaggio”, si rallegra questa cliente.

Tutti attribuiscono solo punti positivi a questo set da giardino venduto a un prezzo più che perfetto. Da Ikea, puoi così venire a comprarlo per la somma di 139,99 €.