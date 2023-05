Ikea: accessori indispensabili a pochi euro!

A volte, basta poco per dare un nuovo aspetto alla propria casa. E questi accessori di Ikea dovrebbero aiutare.

Se vuoi abbellire la tua casa con piccoli oggetti a buon mercato, dovresti trovare quello che fa per te da Ikea. Stopandgo ti dice tutto dalla A alla Z!

Ikea: il marchio leader nella decorazione a basso costo

Quando si vuole rinfrescare la propria casa senza spendere una fortuna, bisogna andare da Ikea. Allo stesso tempo, il marchio svedese è un vero e proprio esperto di mobili per tutte le tasche!

Lo abbiamo visto nelle ultime settimane, tra l’altro, con questa lampada molto essenziale per decorare la camera. Un oggetto allo stesso tempo originale e a buon mercato.

Allo stesso tempo, il gigante dei mobili svedesi ha sorpreso i suoi clienti con una lampada da esterno incredibile. È un must per godersi appieno le calde serate estive che stanno arrivando!

Potremmo anche menzionare il ritorno dei suoi pezzi più iconici, in occasione degli 80 anni del marchio. Un lato vintage che non ci dispiace affatto!

Ma Ikea si preoccupa anche del comfort dei suoi clienti in smart working, con i suoi numerosi supporti indispensabili per stare comodi mentre si lavora da casa. Credeteci: è il tipo di dettagli che fa la differenza!

E infine, che dire dei suoi innumerevoli moduli di archiviazione per guadagnare uno spazio prezioso nella propria casa? Inoltre, è davvero il top quando si tratta di nascondere le cose che si trovano in giro!

Ma allora, quali sono questi accessori a prezzi ridotti che devi assolutamente acquistare da Ikea? Stopandgo ti dice di più!

6 accessori fantastici per tutte le tasche

1/ L’altoparlante portatile ENEBY

Se vuoi ascoltare i tuoi brani preferiti su un altoparlante design, non c’è dubbio che adorerai questo modello di Ikea.

Solo 14,99 € in negozio.

2/ Lo scaffale RÅVAROR con ruote da Ikea

Probabilmente non c’è niente di meglio di un bellissimo scaffale per fare spazio a casa senza stravolgere troppo la propria decorazione. E il mobile RÅVAROR è perfetto per questo.

69 € in negozio.

3/ La targhetta per porta PLUGGLAND

Per ottimizzare al meglio il proprio spazio, soprattutto quando è limitato, non possiamo che consigliarti questa targhetta di Ikea. Infatti, ti permetterà di appendere i tuoi asciugamani, accappatoi e altre borse per guadagnare spazio nel tuo bagno.

Solo 1,99 €.

4/ La sedia con braccioli YPPERLIG

Sappiamo che adori gli oggetti multifunzione, quindi era ovvio che questa sedia Ikea avesse il suo posto nella nostra selezione. Va detto che può essere utilizzata sia all’interno che all’esterno. Pratico!

59 €.

5/ La lampada a soffitto RANARP di Ikea

Non dimentichiamo le splendide luci a basso costo che il marchio svedese offre ai suoi clienti. E la lampada a soffitto RANARP è sicuramente una delle nostre preferite.

Solo 29,99 € in negozio.

6/ Il cuscino per sedia MALINDA

E infine, per concludere in bellezza questa selezione di accessori a basso costo, mancava solo il cuscino per sedia ultra confortevole MALINDA. Un vero must per accogliere i tuoi ospiti, senza dover spendere una fortuna!

Solo 2,99 € in negozio.

