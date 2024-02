Ti piacerebbe dare una nuova vita al tuo soggiorno con un divano nuovo, confortevole e conveniente? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto, perché Ikea ti riserva un'offerta che non potrai rifiutare. Ikea abbassa il prezzo del suo divano più ricercato, disponibile in 10 colori differenti, così da scegliere quello che più si adatta al tuo gusto e alla tua arredamento. Parliamo di un divano a 2 posti, dal design moderno e minimalista, che offre un comfort e una capienza senza pari. Inoltre, viene fornito con una garanzia di 10 anni, che testimonia la qualità e la resistenza di questo prodotto. Sei curioso di saperne di più su questo divano e come ottenere il migliore prezzo? Continua a leggere e ti sveleremo tutto.

Ikea taglia il prezzo del suo divano più popolare

Un buon divano è un elemento essenziale in ogni casa. Anche se non trascorri molto tempo a casa durante il giorno, una volta che arrivi a casa la sera o nei weekend, desideri rilassarti, fare un pisolino o guardare la TV su un divano confortevole e di qualità, vero? Ecco cosa offre Ikea, con un modello che è anche spazioso e inoltre in offerta.

Un'offerta da non perdere che riguarda il divano KIVIK a 2 posti, uno dei più amati e apprezzati dai clienti Ikea. Questo modello ha subito un taglio di prezzo da 449€ a 399€, e inoltre puoi scegliere tra più di 10 colori diversi per adattarlo al tuo stile.

Caratteristiche del divano KIVIK

Il divano KIVIK è un divano dal design moderno e minimalista, che si distingue per il suo comfort e la sua spaziosità. Ha delle dimensioni di 190x95x83 cm, e un sedile profondo di 60 cm, che lo rende ideale per ogni situazione. Su questo divano potrai rilassarti, fare un pisolino o guardare un film e a un prezzo ancora più basso, quindi cosa chiedere di più?.

Eppure c'è ancora di più, perché questo divano è realizzato con materiali di alta qualità, come molle insacchettate, schiuma ad alta resilienza e fibre di poliestere, che gli conferiscono un supporto solido e una consistenza soffice. Gli appoggiabraccia sono larghi e bassi, il ché permette di usarli come seduta aggiuntiva o come supporto per la testa. Inoltre, sono rimovibili, così da poter combinare il divano con una o più chaise longue per creare uno spazio più ampio e personalizzato.

Il divano ha una garanzia di 10 anni, che dimostra la fiducia di Ikea nella durabilità e nella qualità di questo prodotto.

Come scegliere il colore del divano KIVIK

Il divano KIVIK viene venduto con la fodera Tibbleby, un tessuto di poliestere tinto in filo con una leggera lucentezza e un discreto design a spina di pesce. Il colore di questa fodera è un elegante beige/grigio, che si abbina a qualunque tipo di arredamento.

Se preferisci un altro colore, hai la possibilità di scegliere tra altre fodere diverse, che cambiano il prezzo del divano a seconda del tessuto e del tono. Queste sono le opzioni disponibili:

Gunnared : un tessuto di poliestere con una texture morbida e un aspetto leggermente brillante. È disponibile in 4 colori : blu, beige, marrone rosa chiaro e verde chiaro . Il prezzo del divano con questa fodera è di 449€.

: un tessuto di poliestere con una texture morbida e un aspetto leggermente brillante. È disponibile in : . Kelinge : un tessuto di poliestere con un tocco vellutato e un effetto marmorizzato. È disponibile in un solo colore: grigio turchese. Il prezzo del divano con questa fodera è di 449€.

: un tessuto di poliestere con un tocco vellutato e un effetto marmorizzato. È disponibile Tresund : un tessuto di poliestere con una superficie liscia e un aspetto opaco. È disponibile in 2 colori: antracite e beige chiaro . Il prezzo del divano con questa fodera è di 449€.

: un tessuto di poliestere con una superficie liscia e un aspetto opaco. È disponibile in . Il prezzo del divano con questa fodera è di Tallmyra: un tessuto di poliestere e cotone con una trama spessa e un aspetto rustico. È disponibile in 5 colori: blu, beige, bianco/nero, verde chiaro e verde scuro. Il prezzo del divano con questa fodera è di 499€.

Come prendersi cura del divano KIVIK

Per far sì che il divano KIVIK duri nel tempo e mantenga il suo aspetto e il suo comfort, è importante seguire alcune semplici regole di manutenzione e pulizia. Ecco alcune suggerimenti:

Aspira regolarmente il divano per eliminare polvere e sporco.

regolarmente il divano per eliminare polvere e sporco. Gira e scuoti i cuscini del sedile e dello schienale di tanto in tanto per evitare che si deformino o si appiattiscano.

per evitare che si deformino o si appiattiscano. Lava la fodera seguendo le istruzioni sull'etichetta . Usa un detersivo delicato e non usare candeggina o asciugatrice. Stirare la fodera a una temperatura massima di 150ºC.

. Usa un detersivo delicato e non usare candeggina o asciugatrice. Stirare la fodera a una temperatura massima di 150ºC. Pulisci la struttura del divano con un panno inumidito con un detersivo delicato. Asciuga con un panno asciutto.

con un detersivo delicato. Asciuga con un panno asciutto. Evita di esporre il divano alla luce diretta del sole o a fonti di calore, che potrebbero danneggiare il tessuto o l'imbottitura.

Seguendo questi consigli, potrai goderti il tuo divano KIVIK per molto tempo, facendolo diventare il centro del tuo soggiorno. Quindi, approfitta dell'occasione: Ikea lo ha messo in offerta e potrai goderti uno dei suoi divani migliori.