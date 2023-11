Ikea abbassa i prezzi del mobile che tutte le case piccole necessitano

Se vivi in una piccola casa, sai quanto sia importante sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Per questo, hai bisogno di un mobile pratico, funzionale e adatto al tuo stile. E questo mobile lo puoi trovare da Ikea, essendo infatti uno dei loro prodotti più desiderati. Prendi nota, perché tutti l’abbiamo voluto avere almeno una volta e ora Ikea abbassa il prezzo. Il mobile di cui tutte le piccole case hanno bisogno

Il mobile di Ikea di cui tutte le piccole case hanno bisogno

Tra la vasta gamma di mobili disponibili da Ikea, viene sempre menzionata come una delle migliori la comò MALM che è infatti, un classico che non passa mai di moda e che ora ha un irresistibile prezzo ribassato che ti farà desiderare di non farlo sfuggire.

La comò MALM a 3 cassetti è perfetta per riporre i tuoi vestiti, accessori e oggetti personali. Ha un design semplice ed elegante, con un finitura bianca che si abbina a qualsiasi tipo di arredamento. I suoi cassetti sono spaziosi e scorrevoli, con fermi che impediscono loro di uscire. Inoltre, include un dispositivo di sicurezza per poterla fissare al muro e evitare che si ribalti.

Ma la cosa migliore della comò MALM è che puoi personalizzarla a tuo piacimento. Se vuoi organizzare l’interno dei cassetti, puoi completarla con il set di 6 scatole SKUBB, che ti aiuteranno a mantenere l’ordine e a trovare facilmente ciò che stai cercando. Puoi anche cambiare le maniglie con delle più originali, o aggiungere uno specchio o una lampada sopra per creare un angolo accogliente.

Inoltre, la comò MALM è realizzata con materiali di qualità che ne garantiscono la durata e la resistenza. La parte superiore, il lato, la parte anteriore dei cassetti, il basamento e il telaio sono in truciolato con vernice acrilica. Il fondo dei cassetti e il retro sono in truciolato con stampa di vernice acrilica. La barra di supporto e il pannello inferiore sono in truciolato.

Per far durare a lungo la comò MALM, devi solo seguire alcuni semplici consigli di manutenzione. Pulirla con un panno umido e detergente delicato e asciugarla con un panno asciutto. Evitare l’esposizione diretta al sole e a fonti di calore. Non mettere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie.

Non esitare più e approfitta di questa opportunità unica. La comò MALM a 3 cassetti è il mobile di cui tutte le piccole case hanno bisogno, e ora puoi averla a un incredibile prezzo di soli 79,99 euro. Visita il sito web di Ikea o recati nel negozio più vicino e prenditi la tua prima che finiscano.