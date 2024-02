Ikea abbassa i prezzi dei suoi accessori per il soggiorno per facilitare gli acquisti a febbraio

Hai la voglia di rinnovare il tuo salotto senza spendere una fortuna? Vuoi sfruttare al meglio lo spazio e organizzare le tue cose? Apprezzi i mobili funzionali e di stile? Allora non perderti le offerte che Ikea ha per te in questo mese di febbraio, che includono alcuni dei loro prodotti migliori. Ecco a seguire i complementi d'arredo per il salotto di Ikea a prezzi stracciati per aiutarti a superare la salita di febbraio.

I complementi d'arredo per il salotto di Ikea a prezzi più convenienti

Ora hai l'opportunità di rinnovare la tua casa con i complementi d'arredo per il salotto più interessanti ed economici che puoi trovare nel negozio svedese. Inoltre, solo per essere membro di Ikea Family, alcuni di questi prodotti hanno sconti speciali. Non aspettare a comprare quello che ora ti mostriamo, dato che l'offerta termina il 31 febbraio.

Libreria, metallo/bianco BAGGEBO

Se stai cercando una libreria leggera e resistente, questo modello in metallo e bianco è l'ideale per te. Ha quattro ripiani a griglia che puoi riempire con libri, decorazioni, piante o qualsiasi cosa tu voglia. Inoltre, puoi abbinarla con scatole di stoccaggio di diversi colori e dimensioni per adattare lo spazio alle tue esigenze e personalizzarlo. E se desideri creare un ambiente completo e coordinato, puoi abbinarla ad altri prodotti della serie BAGGEBO, come vetrine, mobili TV o armadi con ante. Le sue misure sono 60x25x116 cm e il suo prezzo è di 19,99 euro.

Armadio con porta, bianco BAGGEBO

Questo armadio con porta è perfetto per nascondere ciò che non vuoi sia visibile, come documenti, cavi o materiali da ufficio. Dispone di un ripiano regolabile che puoi posizionare in base alle dimensioni di ciò che conservi. La porta può essere montata per aprire da destra o da sinistra, a seconda delle tue preferenze. Essendo parte della serie BAGGEBO, può essere abbinato alla libreria o al mobile TV dello stesso stile. Le misure sono 50x30x80 cm e il prezzo è di 24,99 euro.

Ripiano BURHULT

Un semplice e pratico ripiano da parete che può essere utilizzato per organizzare e esibire oggetti. Puoi posizionarlo su qualsiasi parete e disporci sopra cornici, candele, vasi o qualsiasi cosa preferisci. È realizzato in truciolare con lamina di carta e bordo di plastico, ed ha uno spessore di 1,5 cm. Supporta un peso massimo di 10 kg. Le sue misure sono 59×20 cm e il prezzo è 3 euro.

Fermalibri, nero/gatto PORTVAKT

Questo fermalibri a forma di gatto nero è un accessorio originale e divertente per la tua libreria. Ti permette di mantenere i libri al loro posto e di dividerli in sezioni. È realizzato in alluminio con rivestimento in polvere e ha un design minimalista ed elegante. Puoi usarlo su scaffali o scrivanie e abbinarlo ad altri fermalibri della stessa serie, come quello a forma di cane o di elefante. Il suo prezzo è di 4 euro.

Cesta PUDDA

Questa cesta in tessuto è perfetta per conservare un sacco di cose, dalla biancheria agli accessori tecnologici. Ha un design moderno e accogliente ed è fatta di poliestere al 100%, di cui il 90% è riciclato. Si adatta perfettamente all'armadio EKET di 35 cm di profondità e ha bottoni che ti permettono di appiattirla e riporla quando non la usi. Le sue dimensioni sono 28x28x23 cm e il suo prezzo è di 9,99 euro.

Ripiano per quadri MOSSLANDA

Se ti piace cambiare spesso la decorazione del tuo salotto, questo ripiano per quadri fa al caso tuo. Ha una scanalatura progettata per far sì che tutte le cornici, anche le più piccole, vengano posizionate con l'angolazione giusta. Così, puoi cambiare i soggetti ogni volta che vuoi, senza dover fare buchi nel muro. È disponibile in bianco e nero, ed è fatto di pannelli di fibra con lamina di carta. Ha una lunghezza di 55 cm e una profondità di 12 cm. Supporta un peso massimo di 5 kg. Il suo prezzo è di 4,99 euro.

Questi sono solo alcuni dei complementi d'arredo per il salotto che puoi trovare in Ikea a prezzi molto bassi. Non perdere questa opportunità e sfrutta la salita di gennaio per dare un nuovo look al tuo salotto. Te lo meriti!.