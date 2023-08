Ikea: 9 trucchi per pagare tutti i tuoi prodotti molto più economici!

Hai un mobile Ikea in mente ma le offerte sono troppo costose? Ecco 9 suggerimenti per pagare i tuoi prodotti a un prezzo più basso.

Ikea offre una varietà di mobili e decorazioni molto alla moda. Tuttavia, l’importo della fattura può rapidamente salire a prezzi irragionevoli. Ecco 9 suggerimenti per ridurre le spese presso l’azienda svedese. Stopandgo ti racconta tutto da A a Z.

Ikea: i pezzi da acquistare per il ritorno a scuola

Il ritorno a scuola si avvicina e Ikea ha capito bene. Infatti, il gigante dei mobili non ha esitato a lanciare la sua nuova collezione speciale “organizzazione”. Una gamma di mobili che consente di risparmiare spazio a casa o in ufficio.

“Il ritorno a scuola si avvicina, sei uno di quelli che si organizzano per preparare al meglio questo nuovo inizio? O preferisci rimanere il più a lungo possibile in una bolla festosa e colorata? Perché scegliere? Con le nostre novità potrai conciliare tutto!” annuncia l’azienda.

Quindi, il marchio non ha esitato a offrire una bella selezione di mobili pratici e a prezzi convenienti. Tra di essi, scatole di cartone, scaffali molto semplici. Il tutto in un’atmosfera colorata e piacevole. Quindi, si può fare un bel ritorno a scuola.

Infine, se hai già ceduto, ci sono diversi trucchi per trovare i tuoi pezzi preferiti a prezzi ridotti. Un’idea perfetta se il tuo budget dopo le vacanze è stretto. Stopandgo ti dice di più!

I trucchi per pagare i prodotti a un prezzo più basso

Prenditi il tuo tempo

Da Ikea è sempre possibile trovare promozioni nascoste. Quindi, prenditi il ​​tempo di cercare bene e di andare nel reparto delle scoperte. Qui puoi scoprire modelli espositivi che vengono venduti a prezzi imbattibili.

Pensa all’affitto

Come per tutto oggi, è possibile noleggiare mobili. Quindi, è possibile procurarsi un semplice tavolo Ikea o una scrivania temporanea. Un bel modo per aiutarsi senza spendere troppo.

Un mobile, più utilizzi

Inoltre, per aiutarti a risparmiare, perché non optare per un mobile due in uno. Infatti, secondo molti trucchi Ikea, diversi oggetti hanno più utilizzi. L’idea è rimanere creativi e audaci.

Osserva ovunque

A volte, i piccoli prezzi sono ben nascosti. È la stessa tecnica dei supermercati. Tuttavia, se guardi bene, ti aspettano belle piccole gemme. Proprio così!

Opta per l’usato

Ikea, come molti negozi, offre un servizio di seconda vita. Un ottimo modo per risparmiare e trovare un articolo “vintage”.

Le fine serie

Il sito web di Ikea offre anche una categoria “fine serie”. In questa sezione è possibile trovare bei mobili a prezzi scontati. Quindi, non c’è bisogno di cercare le novità quando il conto è a posto. Eh sì!

Luci a prezzi convenienti

Grazie ai suoi prodotti di illuminazione pratici, Ikea consente di risparmiare sulla bolletta elettrica. È importante verificare il consumo di un prodotto prima dell’acquisto. Da seguire!