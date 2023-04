Ikea: 3 trucchi per decorare l’esterno senza spendere troppo!

Cosa c’è di meglio che godersi il bel tempo all’aperto senza uscire da casa propria? Piante, cuscini, sdraio… Il gigante svedese ha tutto ciò che serve per aiutarti a godere al massimo del tuo terrazzo, balcone o giardino, senza spendere troppo!

Quali sono i migliori modi per decorare l’esterno per la primavera?

Con l’arrivo della primavera, pensiamo a sistemare il nostro spazio all’aperto. Che sia grande o piccolo, lo spazio deve essere soprattutto pratico, funzionale e piacevole da vivere. Si punti allora su dei paraventi per proteggersi dagli sguardi, delle piante per vegetalizzare l’area outdoor e conferirle uno spirito giungla, delle sedute confortevoli per rilassarsi in tutta serenità e, soprattutto, qualche candela, lanterna e guirlanda luminosa per un tocco fiabesco e accogliente.