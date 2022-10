Ikea: 9 prodotti da non comprare mai e nemmeno i dipendenti li vogliono!

Se vai spesso da Ikea, scopri i 9 prodotti che non dovresti mai comprare e anche i dipendenti del brand non li vogliono!

Ikea ha tutti i tipi di prodotti. Ci sono mobili, oggetti di uso quotidiano e anche prodotti da mangiare. Ma non dovresti comprare tutto nei negozi del marchio svedese. Tuxboard ti rivela oggi 9 prodotti che non dovresti mai comprare. E anche i dipendenti non lo vogliono per tutta una serie di buoni motivi!

7 cose che non dovresti mai pi√Ļ fare in un negozio o verrai buttato fuori!

Forse non lo sai, ma c’√® cose che non dovresti fare in un negozio Ikea. Questo pu√≤ irritare i dipendenti e la sicurezza pu√≤ cacciarti dal negozio. Stai molto attento, Tuxboard te li rivela.

La prima cosa che infastidisce di pi√Ļ i dipendenti Ikea, sono le famiglie che non controllano i propri figli. E i bambini piccoli si permettono di fare qualsiasi cosa in un negozio Ikea. Sono in grado di distruggere tutto, indipendentemente dalla loro et√†. Quindi, che sia per la loro sicurezza o per evitare di rovinare un negozio, guardali.

I clienti che vengono da Ikea e lasciano i loro rifiuti. √ą davvero una sciocchezza, ma succede. Possono essere rifiuti di ci√≤ che hanno mangiato o rifiuti portati dall’esterno. Non lo fai a casa, non lo fai nemmeno all’Ikea.

Come promemoria, √® inoltre vietato mangiare e bere in un negozio Ikea ristoranti e caffetterie all’esterno. Non √® igienico e puoi metterlo ovunque.

Ikea non √® casa tua. Alcuni clienti si lasciano dormire nei letti presentati. Questo √® assolutamente vietato, si tratta di modelli da esposizione e non un invito a fare un pisolino all’Ikea.

Le ultime 3 cose proibite!

Come in tutti i negozi, quello che prendi lo devi mettere via se non lo compri. √ą lo stesso in un negozio del marchio svedese. Mostra civilt√†.

Sesta cosa da non fare in un negozio Ikea, urinare nella toilette dello spettacolo. Sono qui per mostrarti che aspetto hanno. Inoltre non sono collegati ad un sistema di evacuazione. Ci sono alcuni clienti che sbagliano davvero, quindi non preoccuparti di imitarli. Se la sicurezza ti sorprende mentre lo fai, verrai cacciato dal negozio Ikea.

E l’ultima cosa che non dovresti mai fare in un negozio Ikea, rubare i libri che servono da decorazione nelle camere da letto o nel soggiorno Ikea.

Ora sai cosa non dovresti mai fare in un negozio Ikea o rischi di essere licenziato subito!

Ikea: 9 prodotti da non comprare mai e nemmeno i dipendenti li vogliono!

Dopo le 7 cose da non fare all’Ikea, scopri subito i 9 prodotti da non comprare mai. E anche i dipendenti dei negozi svedesi non lo vogliono. Dovrebbero essere assolutamente evitati.

Ecco la lista dei 9 prodotti da non comprare mai all’Ikea:

il Lampada da soffitto Hyby è assolutamente da evitare. Non è molto forte e può rompersi sopra la testa. Ciao urlo se ti succede.

Una pianta finta, sono spesso piuttosto costosi all’Ikea. Inoltre, raccolgono molta polvere. Per lo stesso prezzo vi consigliamo di optare per una pianta vera. Richieder√† solo un po’ di manutenzione e un po’ d’acqua.

Il Armadi Ikea, perché spesso sono difficili da montare. Possono anche essere fonte di controversie tra le coppie quando lo si monta e si sa dove installarlo.

il tappeto in pelliccia sintetica √® molto piccolo. Ha pi√Ļ le dimensioni di uno zerbino che di un tappeto decorativo. Non avr√† l’effetto che desideri.

UN fotogramma di pellicola, tutti ne hanno uno. Non c’√® bisogno di copiare su altri per la tua decorazione. Usa un po’ di immaginazione per rendere la tua casa un luogo unico. E dove ti senti bene.

Il LACK-tavolo non √® molto costoso, √® vero. Ma non √® molto resistente e non dura troppo a lungo. Si dannegger√† rapidamente quando metti gi√Ļ le bevande calde. E anche quando va a prendere piccoli colpi di vita quotidiana.

Gli ultimi 3 prodotti da non comprare mai!

Hai sicuramente visto candele tealight all’Ikea. Buono ok il prezzo √® minimo, ma ci sono buone probabilit√† che non lo usi mai. Tanto vale salvare questo acquisto inutile.

La falsa buona idea di Sgabello IKEA. Non è abbastanza alto per raggiungere elettrodomestici o prodotti situati in alto nella tua casa. E non è abbastanza comodo per sedersi.

L’scaffale kallax √® uno dei prodotti pi√Ļ acquistati all’Ikea. Tutti li hanno, perch√© non scegliere invece un modello meno comune. Questo ti permetter√† di personalizzare il tuo arredamento per renderlo unico.

Ora conosci i 9 prodotti Ikea che non dovresti mai comprare. E hai i motivi per cui non dovresti prenderli!