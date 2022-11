IKEA: 9 BEST SELLER da acquistare con urgenza!

Questi prodotti fanno parte del Ikea più venduti. Allora, ci cascherai anche tu? Attenzione, non ce ne sarà abbastanza per tutti!

IKEA: 9 articoli BEST SELLER da acquistare con urgenza

Il Marchio svedese di decorazione ha la capacità di deliziarci con prodotti ultra-desiderati a prezzi imbattibili. Tra i più venduti del marchio svedese, abbiamo selezionato il nostro 9 prodotti preferiti. Troverete un’ampia varietà di oggetti e mobili, come ad esempio una sedia nera e marrone e un tavolo allungabile per il giardino o la terrazza, un’edera decorativa da appendere all’interno o all’esterno per chi non ha il pollice verde, un divano letto discreto e confortevole per due persone o una cassettiera a quattro cassetti pratico e passe-partout.

IKEA: quali tendenze emergono tra i best seller?

Il i prodotti più apprezzati dai clienti non sono casuali. Sono tutti collegati a fenomeni di moda o a funzioni simili :

Lo spirito industriale : il tavolo da esterno grigio scuro e il tavolino da salotto per interni ricordano il mondo industriale in voga da qualche anno. Direttamente ispirato alle fabbriche e alle industrie, questo stile è paradossale perché è freddo e allo stesso tempo caldo . È sia vintage e decisamente moderno.

: e ricordano il mondo industriale in voga da qualche anno. Direttamente ispirato alle fabbriche e alle industrie, questo stile è paradossale perché è e allo stesso tempo . È sia e Oggetti funzionali : l’ordine bianco con quattro cassetti Il suo scopo principale è quello di essere pratico, in quanto permette di per riporre abiti e accessori. Nascosti e conservati in modo ordinato, non raccolgono polvere e sono facile da trovare . Per chi ha poco spazio, il letto a panca è ideale perché ha spazio di archiviazione aggiuntivo al di sotto.

: Il suo scopo principale è quello di essere pratico, in quanto permette di Nascosti e conservati in modo ordinato, non raccolgono polvere e sono . Per chi ha poco spazio, è ideale perché ha Materie prime: I materiali naturali sono in aumento, come testimoniano le portaspezie interamente in legno. Combinazione estetismo e sobrietà È adatto a qualsiasi interno.

I materiali naturali sono in aumento, come testimoniano le Combinazione e È adatto a qualsiasi interno. Pezzi estivi: La fine dell’estate è ormai alle porte, ma noi continuiamo a goderci le ultimi raggi di sole con il tavolo pieghevole di facile utilizzo .

La fine dell’estate è ormai alle porte, ma noi continuiamo a goderci le con . Il comfort prima di tutto: i consumatori cercano il massimo comfort. Flessibile e grassoccio, lpoltrona da giardino beige scuro vi farà sicuramente piacere! Per leggere o fare un pisolinoSarà in grado di rispondere a tutte le vostre domande. aspettative.

IKEA: quali sono le nuove collezioni?

Se preferite rinnovate il vostro arredamento in autunno e creare il proprio un interno caldoTroverete la vostra felicità in le ultime collezioni IKEA ! Per festeggiare il suo 40° anniversarioQuest’anno IKEA ha tirato fuori tutte le carte in regola! Ecco le collezioni direttamente dalL’immaginazione di IKEA :