Ikea: 6 oggetti inutili che acquistiamo costantemente per il salotto.

Dai portafoto ai sottobicchieri, IKEA offre una vasta gamma di articoli economici per il salotto. Ma bisogna ammettere che alcuni accessori acquistati non sono così utili nel vostro spazio.

IKEA: gli acquisti inutili per il salotto

L’insegna svedese propone una vasta scelta di oggetti e accessori per il salotto, ma abbiamo davvero bisogno di tutti questi articoli? Ad esempio, le diverse forme e colori delle scatole per riporre le cose ci attraggono, ma alla fine finiscono solo nei nostri armadi. Le candele riscaldanti sono probabilmente gli articoli più gettonati, ma è davvero necessario collezionarle? Lo stesso vale per le cornici per le foto, che finiscono per accumulare polvere sulle mensole.

Perché acquistiamo queste cose inutili da IKEA?

Questi articoli possono essere inutili, ma finiscono comunque nel nostro salotto prima o poi! I prezzi accessibili proposti dall’azienda IKEA sui suoi prodotti sono principalmente la ragione dei nostri acquisti. Infatti, perché privarsi di piccoli oggetti decorativi e gadget quando il loro prezzo è così conveniente? Il miglior modo per non acquistare una moltitudine di coperte, candele e piante artificiali per il vostro salotto è quello di stabilire un budget durante i vostri acquisti. In questo modo, eviterete di avere un salotto ingombro e armadi stracolmi di oggetti inutili.

Le novità per il salotto IKEA nel 2023

Invece di puntare su questi oggetti inutili, concedetevi una di queste novità IKEA:

La lampada da terra in bambù fatta a mano SINNERLIG

La panca TV nero blu e legno SKRUVBY

Il tavolino basso in quercia marrone scuro JAKOBSFORS

La poltrona beige chiaro e legno scuro EKENÄSET

Il tappeto tessuto piatto naturale STRÖG

Potete anche optare per nuovi cuscini per ravvivare il vostro divano. In questo modo, eviterete di accumulare diverse coperte che non lasciano spazio sul divano.