Ikea tiene a bada la polvere con il suo kit di pulizia!

Ikea pensa a tutto! Oltre a vendere mobili, il marchio svedese pensa anche alla fase successiva al montaggio: la pulizia!

L’assemblaggio è buono… Ma anche la pulizia fa bene! Se da un lato Ikea è riuscita a diventare uno dei principali attori nel settore delle cassettiere, dei letti e degli altri armadi, dall’altro i fan hanno qualcosa da sistemare. Stopandgo vi spiega tutto!

Pepprig: pulizia rapida ed efficiente!

Perché il marchio svedese è in grado di adattarsi anche agli spazi più piccoli. Recentemente abbiamo descritto in dettaglio come conservare i vestiti senza pagare più di 9 euro. Un modo semplice ed efficiente per gestire la vostra casa.

Ma quando si arriva dal negozio e si è riusciti a seguire tutte le istruzioni per montare un mobile dal nome non sempre facile da pronunciare, resta ancora un passo: la pulizia. Ma ancora una volta, il marchio ha pensato a tutto con Pepprig.

No, non è un cartone animato con un dolce maialino. Il Pepprig, che i fan possono trovare sul sito web del marchio a meno di 30 euro, cambierà la loro vita. Per nei bei bagni venduti dal marchio, deve brillare!

Quindi Ikea ha messo tutto dalla sua parte. Per i 29,99 euro indicati sul sito, Gli acquirenti hanno diritto a un’ampia gamma di prodotti per le loro esigenze di pulizia. Finestre, pavimenti, piccoli spazi e il retro dei mobili possono essere puliti con facilità!

Il marchio descrive il suo Pepprig come “Un set di accessori per tutte le esigenze di pulizia”. Tutti, sì, davvero. Perché Pepprig promette di diventare il terrore della polvere del “lacune, finestre, pavimenti”. E anche da “tutte le altre superfici”.

Ikea: pronti? Pulite!

Ma per un maggiore comfort, il marchio svedese si spinge oltre. Perché quando si hanno mobili a terra con una profondità di oltre un metro, è difficile tenere traccia della polvere… Pepprig quindi contiene L’arma che vi serve: un manico di scopa migliorato.

Pertanto, ogni utensile per la pulizia “si adatta al manico telescopico”. Ikea promette: anche i meno abili nella pulizia e nella spolveratura riuscirà a “fare meraviglie”.. Auto il kit li aiuterà ad affrontare qualsiasi situazione di pericolo!

Un bicchiere che cade? Tracce di sapone nella doccia? Il retro della lavatrice si impolvera? Pepprig dispone di panni, di un cuscinetto in microfibra e di una spazzola che possono essere utilizzati per pulire la polvere. può far fronte a tutte le pulizie. Anche quelli più complicati.

Per quanto riguarda l’usura, niente panico: basta sostituire l’elemento. E per quanto riguarda il multi-tasking, Ikea promette che da “cambiare facilmente la testa” della maniglia manico telescopico. Armati del vostro kit, potete diventare il terrore della polvere.

L’argomentazione finale del marchio è che “La lunghezza del manico in alluminio può essere regolata tra 76 e 128 cm. Scopo: “Per adattarlo alle vostre dimensioni. Ma anche per raggiungere più facilmente le aree difficili È più facile raggiungere le aree più difficili da raggiungere, come ad esempio sotto il letto.

Se avete scelto per un mobile, per una stanzaper un mobile, una cucina o un bagno, Pepprig vi servirà ogni giorno. Niente panico: il marchio svedese ha pensato a tutto!