Ikea: questo mobile trasformerà la vostra camera da letto in una stanza maestosa!

Ikea non smette mai di sorprendere i suoi clienti più fedeli. L’azienda ha appena presentato un nuovo mobile che trasformerà il mondo della vostra camera da letto! L’azienda svedese ha appena aggiornato il suo catalogo. È un grande pezzo di arredamento che trasformerà la vostra camera da letto in una stanza maestosa! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Ikea è arrabbiata

Ikea non è solita farsi coinvolgere in polemiche. Ma quando la sua immagine viene utilizzata senza il suo consenso, l’azienda mostra i denti! Il videogioco The Store Is Closed può testimoniarlo.

Infatti, questo gioco di sopravvivenza, che dovrebbe essere rilasciato dopo il 2024, ha utilizzato La vetrina di Ikea come sfondo. Gli sviluppatori hanno quindi realizzato una scena d’azione che si svolge in un negozio con un logo simile.

E per una buona ragione! È scritto in giallo su una facciata blu. Nel trailer del videogioco, la somiglianza è chiaramente visibile. Tuttavia, il negozio si chiama STYR. L’L’azienda svedese parla quindi di plagio.

Secondo l’agenzia di stampa Numerama, Ikea ha inviato una notifica formale allo sviluppatore del gioco, Jacob Shaw. Il gigante dell’arredamento vuole che il giocatore rimuova la sua immagine dal gioco, con una richiesta di “dieci giorni per rimuovere tutti gli elementi associati ai negozi Ikea”.

Se non si provvede in tempo, si procederà per vie legali. Quindi è meglio che lo sviluppatore cambi quel logo giallo su una facciata blu. Perché potrebbe costargli molto denaro.

Dovrà scegliere ” logo blu e giallo con un nome scandinavo sul negozio […]abbigliamento con linee verticali per il personale. E ” un sentiero grigio, mobili che sembrano mobili Ikea e cartelli che sembrano cartelli Ikea”.

Un mobile per cambiare l’arredamento

Nonostante le polemiche, Ikea si sta concentrando su nuove decorazioni. Buone notizie, ora potete trovare una nuova meraviglia che promette di cambiare l’atmosfera della stanza.

Si tratta di una testiera che ha la possibilità di cambiare il vostro bozzolo. Sarà molto più maestoso ai vostri occhi. Questa novità di Ikea si avvicina allo stile di Maisons du Monde.

Questa testiera è perfetta per chi cerca l’eleganza e vuole cambiare il proprio letto matrimoniale senza spendere troppo. Il Il nome di questa testiera è Rykkinn.

Promette di rendere la lettura più piacevole, perché non sarà più necessario appoggiarsi al muro. Questa testiera rettangolare è davvero bella grazie alla sua altezza di oltre un metro e 20 centimetri.

Presenta inoltre delle scanalature sulla superficie. Esiste anche il modello grigio chiaro, ma anche quello con gambe in acciaio al 100%. La parte esterna è ovviamente imbottita. È importante pulire la polvere sul tessuto con un aspirapolvere.

Infine, c’è anche la testiera, Hillared Beige di Ikea. Non è il più economico del catalogo, ma è comunque uno dei più convenienti. Si può avere per 159 euro nelle taglie più grandi. Perfetto, non è vero?

