Ikea: questo mobile permette di avere un ingresso ordinato!

Ikea ha sviluppato un nuovo contenitore che può essere attaccato alle pareti di casa per tenere in ordine le cose. Niente di più facile con Ikea e i suoi nuovi mobili intelligenti. È un ottimo modo per tenere traccia di tutte le cose da sapere. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Rifare la casa con Ikea

Da Ikea c’è sempre una buona idea da portare a casa. Perché non c’è prezzo per rendere la vostra casa un bozzolo che vi assomiglia. Per cambiare l’atmosfera della vostra casa in poco tempoAndate al negozio più vicino!

Non vivi vicino a un negozio Ikea? Non è un problema! Perché Ikea effettua anche consegne. Se vi siete recentemente innamorati del tavolo dei vostri sogni, ma non sapete come ottenerlo, non fatevi prendere dal panico.

Una rapida visita al sito web del marchio e l’ordine è fatto! I professionisti Ikea vi aiuteranno anche se avete difficoltà a comporre il vostro ultimo guardaroba.

Non è mai stato così facile modificare una stanza della vostra casa con l’azienda svedese. Il tutto senza spendere una fortuna. Il marchio scandinavo offre ai suoi clienti mobili dal design originale, ma sempre a un prezzo accessibile.

Se anche voi volete portare lo stile “hygge” nella vostra casaSapete a chi rivolgervi! Con l’avvicinarsi delle festività, perché non dare una spinta alla vostra casa con un nuovo arredamento che richiami lo spirito del Natale?

Da Ikea, venite a scoprire le nuove collezioni per celebrare la festa più attesa dell’anno. Potete anche procurarvi la tovaglia perfetta per apparecchiare la vostra tavola e stupire i vostri ospiti in poche settimane.

Questo mobile Ikea permette di avere un ingresso sempre ben organizzato!

Un guardaroba elegante che sa essere pratico

Infine, per rendere la vostra casa accogliente, assicuratevi che non venga lasciato nulla in giro, in modo che abbia sempre un aspetto ordinato. E se Ikea vi desse un piccolo aiuto con il suo nuovo e ingegnoso armadio a muro ?

Battezzato TRONESQuesto contenitore è stato progettato pensando all’organizzazione. Creato dal designer Richard Clack, è composto da diversi scomparti flessibili in cui è possibile riporre ogni tipo di oggetto.

Scarpe, vestiti, carte ingombranti, piccoli oggetti… In questo armadio riponete tutto ciò che non volete avere in giro. Almeno saprete dove trovarli se ne avrete bisogno.

Questo mobile è poco profondo occupa poco spazio in una stanza. L’ideale sarebbe posizionarlo in un corridoio per riporre i propri effetti personali al ritorno a casa.

Potete anche installare questo armadio Ikea in camera da letto per riporre la biancheria intima o i calzini. Le possibilità sono infinite con Questo prodotto è venduto in coppia a meno di 30 euro.

Per non parlare del fatto che questo mobile è ecologico! Perché, vedete, è stato progettato con plastica riciclatarecuperati dagli oceani. Un motivo in più per adottare questo bellissimo prodotto Ikea a casa e fare qualcosa per il pianeta!

