Ikea lancia il suo contenitore per scarpe a soli 25 euro!

Ikea lancia costantemente nuovi prodotti per il piacere dei suoi fedeli clienti. Ikea offre attualmente una scarpiera a soli 25 euro. Vi raccontiamo tutto!

Ikea ha appena lanciato la sua nuova collezione di mobili low cost. Il brand svedese ha deciso di fare di tutto con l’ dei festeggiamenti di fine anno con un complemento d’arredo ideale per riporre le scarpe. Non è ingombrante e ospiterà i tuoi stivali preferiti quest’inverno. Tutto a 25€!

Ikea: il mobile per eccellenza per riporre le scarpe

Questo è un grande classico nel campo dell’archiviazione. Con l’avvicinarsi dell’inverno e il freddo estremo, si consiglia di riporre gli stivali con cura per evitare di danneggiarli. A questo proposito, questi mobili di Lidl ti semplificheranno la vita! Puoi installarlo facilmente all’ingresso di casa, nel tuo spogliatoio o in un corridoio se non hai abbastanza spazio. Disponibile in bianco e nero, questo nuovo giocattolo del marchio è venduto al prezzo d’occasione di 25€!

Questo armadietto ha anche innumerevoli funzioni . Ad esempio, puoi riporre le borse contenenti i giocattoli dei tuoi bambini. L’armadio ha due ante a battente che possono ospitare le chiavi di casa sopra per evitare di smarrirle. Poiché il mobile non è profondo, è perfettamente possibile installarlo dietro la porta.

Questo guardaroba è una vera manna dal cielo per chi vive in un monolocale o in un piccolo. Inoltre, è facile da installare e disinstallare. Puoi fissarlo facilmente alla parete che preferisci per creare un’originale nota decorativa in camera da letto, ad esempio.

Un guardaroba versatile a basso prezzo!

Oltre al suo lato pratico, questo mobile contenitore è realizzato in plastica di polipropilene e la maggior parte dei suoi componenti sono realizzati con materiali riciclati. Un cenno all’ambiente a cui il marchio svedese attribuisce grande importanza. Questo armadio è in grado di ospitare 6 paia di scarpe e altro ancora. Il ripiano posto sopra può ospitare una varietà di oggetti (chiavi, occhiali da sole, telefoni, ecc.). Tutto questo per la modica cifra di 25€. Vai nei negozi Ikea per approfittare subito di questa offerta eccezionale!

4.6/5 - (8 votes)