IKEA: i 9 prodotti che i dipendenti non compreranno mai

Il famoso marchio di arredamento per la casa, IKEA, ha più di un elemento in grado di farci amare i suoi articoli. Spesso siamo portati a spendere per cose di cui non abbiamo realmente bisogno. I dipendenti osservano quotidianamente i nostri acquisti compulsivi ed ecco cosa non comprerebbero all’IKEA se fossero al nostro posto.

IKEA: cosa dicono i dipendenti che non comprerebbero più?

Dipendenti di il marchio svedese conoscono molto bene le abitudini degli acquirenti. Per evitare di pentirsi dei propri acquisti, è meglio non puntare su oggetti decorativi che tendono a passare di moda. Dimenticate il famoso Tabella LACK e cornici per foto in pellicola. Per non parlare dei tappeti in pelliccia sintetica! Cosa c’è di peggio? Mobili difficili da montare, come ad esempio Armadi IKEA che hanno il dono di infastidire. Non cadere nel tranello piante artificiali o per le luci da tè che non utilizzerete.

IKEA: gli articoli indispensabili da acquistare sempre

Il rivenditore svedese offre un’ampia selezione di prodotti di mobili e accessori per arredare ogni stanza della casa. Tra le nozioni di base IKEA di cui non si può fare a meno, il guardaroba di Ivar, un must-have che può essere riprogettato e personalizzato rapidamente grazie all’IKEA HACK! Ci piace anche il Portariviste KNUFF La soluzione perfetta per ottimizzare lo spazio!

IKEA: consigli per risparmiare sugli acquisti

Il marchio svedese ha l’arte e il modo di farci acquistare prodotti che non avevamo intenzione di acquistare. I loro prezzi accessibili ci fanno venire voglia di concederci un trattamento ad occhi chiusi. Sapevi che puoi risparmiare ancora di più da IKEA? Ad esempio, prendete in considerazione la carta IKEA Family. La carta offre un’ampia gamma di sconti e benefici. I titolari di carta hanno diritto a promozioni esclusive.