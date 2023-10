Ikea 2023 : carrelli portaoggetti per la cucina e il bagno!

Se state cercando qualcosa per ottimizzare la vostra casa, Ikea offre buone soluzioni con i suoi carrelli.

Fare spazio in casa o in appartamento può essere una sfida. Fortunatamente, Ikea è lì per rendervi la vita più facile. Infatti, l'azienda svedese ha appena messo in vendita diversi carrelli che vi piaceranno senza dubbio.

Progettare lo spazio

È vero che avere degli spazi abitativi belli è un bene, ma devono essere funzionali. Per questo è necessario organizzare il proprio spazio. Il gigante dell'arredamento lo sa e offre sempre altre soluzioni per aiutarvi.

Ikea, ad esempio, ha messo in vendita uno stendibiancheria per non lasciare nulla sul pavimento. Un prodotto di cui abbiamo parlato in un precedente articolo e che vi invitiamo a scoprire. Basta cliccare qui.

Ma, come ci si potrebbe aspettare, non è l'unica cosa che l'azienda ha messo sul mercato. Esistono diverse altre soluzioni per semplificarvi la vita. Come gli armadietti intelligenti che consentono di riporre tutto ciò che si desidera nella propria stanza.

Oppure questo mobile che potete fissare alla parete e che vi lascerà un'entrata libera. Niente più scarpe fuori dalla porta. Con i mobili TRONES tutto ciò che si trova davanti all'ingresso avrà finalmente un posto dove essere riposto.

Se abbiamo parlato delle camere da letto e del soggiorno, che dire della cucina? Anche Ikea ci sta pensando, come ci ricordano i nostri colleghi di Stop&Go. I media hanno appena presentato diversi carrelli per la cucina.

E non c'è dubbio che quando li vedrete, ve ne innamorerete. Perché vi permetteranno di avere una cucina ordinata, come il vostro ingresso. E vi permetteranno di Potrete cucinare e avere ancora spazio.

Carrelli portaoggetti Ikea

È vero che bisogna essere organizzati se non si vuole andare nel panico in una stanza della casa. Ecco perché rivolgersi al gigante dell'arredamento vi permette di porre fine a questo calvario e di ritrovare la vostra felicità.

Ad esempio, il carrello RÅSKOG dovrebbe liberare molto spazio in cucina. Come nota Stop&Goquesto prodotto di IKEA può sostenere un peso massimo di 18 chili. È in grado di contenere un sacco di cose.

Con la sua robusta base doppia e la struttura in acciaio, è in grado di affrontare qualsiasi cosa. Il prezzo è di 49,99 euro. per metterci le mani sopra. In una gamma leggermente più costosa, potete anche optare per il carrello FÖRHÖJA. Un modello diverso dal precedente.

Infatti, questo oggetto venduto da Ikea ha un ripiano principale e due piccoli cassetti e due ripiani inferiori. Realizzato in legno di betulla, darà un tocco di stile alla vostra cucina. A patto che si abbia il denaro per comprarlo. Poiché costa 139€.

Infine, se i due modelli precedenti non vi bastano, potete sempre optare per i NISSAFORS. Si tratta di un carrello in acciaio che può sostenere 11 kg per livello. Con i suoi tre nuovi livelli, può contenere fino a 33 kg. E soprattutto è il più economico dei tre. Poiché non costa solo 29,99 euro.