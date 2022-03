Ibex 35, STOXX 600 e S&P 500: siamo vicini a vedere i minimi della correzione?

Il problema del momento attuale è che ogni giorno che passa le cose si complicano sempre di più. L’inflazione incontrollabile in tutto il mondo è già stata in secondo piano e quasi non importa cosa succede alle obbligazioni e ai forti aumenti del prezzo del denaro. Tutto è stato lasciato in secondo piano.

Analisi tecnica NESSUN SEGNALE

Non si parla quasi per niente della Fed e del suo incontro di marzo. Il tanto atteso incontro della banca leader mondiale previsto per questo mese è stato relegato dalla guerra tra Ucraina e Russia. La cosa meno importante per i mercati è se aumenteranno i tassi di 25 o 50 punti base. Il mercato è un’altra cosa.

Ed è un’altra cosa perché gli investitori non vedono la fine dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la possibilità, sempre più reale, che il conflitto possa estendersi. Con tutte le materie prime cotte, olio in testaè evidente che l’inflazione può solo peggiorare. La crescita delle economie mondiali ne risentirà, decisamente. E questo potrebbe portare le banche centrali a finire per aumentare i tassi meno di quanto inizialmente previsto. Le banche europee hanno subito un violento calo nelle ultime settimane a causa delle ritorsioni che l’Unione Europea sta prendendo contro la Russia e le sue banche. Un effetto ‘boomerang’ che alla fine riguarderà tutti noi per il rischio di mancato pagamento della Russia come Paese e possibili fallimenti di banche e aziende. Un puzzle di tanti pezzi difficili da incastrare.

E peggio di tutto, non c’è fine in vista per tutto questo. Non c’è alcun catalizzatore futuro che ci porta a guardare al mercato con una certa speranza. Piuttosto l’esatto contrario. Lo sappiamo già per esperienza Se c’è qualcosa che i mercati odiano sono i dubbi, l’incertezza. E mentre questi sono ancora lì, è possibile solo continuare a cadere, con i suoi rimbalzi in controtendenza (fasi di reazione) che si verificano sempre.

Successivamente, li analizzeremo dal punto di vista grafico:

IBEX 35

Alla chiusura di giovedì abbiamo detto del nostro selettivo che ha chiuso chiedendo il tempo. E la verità è che ha perforato la base dell’ampio movimento laterale ed è crollato. E come. Se crediamo al lato perforato questo dovrebbe viaggiare verso il basso, almeno, per la larghezza della stessa. Cosa proietterebbe nell’area di circa 7.200 punti. E per la cronaca, questo è un obiettivo di caduta minimo teorico. E ora la resistenza è nell’area di ca. 8.050 punti, prima del supporto.

Grafico giornaliero Ibex 35

STOX 600

È un indice di borsa composto dalle 600 principali società europee per capitalizzazione. Personalmente credevo che il supporto a 435 punti (minimi della scorsa settimana e massimi del 2020) avrebbe agito da supporto. Ma no, la debolezza di fondo è di tale portata da essere stata trafitta come burro. A questo punto abbiamo il prossimo supporto nell’area di 415-417 punti (Proiezione ‘testa e spalle’, in coincidenza con un aggiustamento del 50% di tutto il rialzo dai minimi di ottobre 2020. E sotto abbiamo i 400 punti (aggiusta/ritraccia 61,8%). Confidiamo che questo non vada oltre l’area dei 400 punti per il conto che ci porta.

Grafico giornaliero STOXX 600 (SXXP).

S&P 500

È l’indice più importante al mondo e come sempre quando sono dati davvero male, Wall Street sopporta molto meglio il ragazzo rispetto al resto degli indici del mondo. Se teniamo conto anche della forza del ‘biglietto verdeAlla fine si scopre che gli investimenti dall’altra parte dell’Atlantico vanno molto meglio di quelli europei, ad esempio. Ed è che la rivalutazione del dollaro rispetto all’euro significa questo gli investimenti sono meno colpiti a causa del calo del mercato.

Detto questo, abbiamo lo scorrimento dell’indice all’interno un canale ribassista abbastanza chiaro a breve termine, con a importante supporto ai minimi di febbraio (4.114 punti) e come resistenza l’area di ca. 4.450 punti. Non abbiamo una cifra di ritorno e gli alti e bassi in diminuzione sono ancora lì, intatti. Pertanto, non si può dire che la fase correttiva sia giunta al termine. Ma è molto più forte dell’Europa. I mercati azionari del Vecchio Continente stanno fissando nuovi minimi annuali questo venerdì Wall Street è ancora lontana dai minimi di febbraio. Dai, il solito. Che cosa la fortezza è sempre lì, dall’altra parte dell’Atlantico.