Iberdrola utilizzerà la tecnologia blockchain per votare nella sua prossima riunione

Iberdrola utilizzerà la tecnologia blockchain per corroborare la partecipazione dei suoi azionisti sul Incontro generale che la compagnia elettrica festeggerà il 17 giugno. Pertanto, la società presieduta da José Ignacio Sanchez Galan diventerà il prima azienda Ibex 35 ad utilizzare questa tecnologia.

Attraverso questa tecnologia, qualsiasi azionista che partecipi all’Assemblea attraverso il portale aziendale potrai verificare che il tuo voto elettronico o la tua delega siano stati correttamente registrati nella rete blockchain.

Gli azionisti possono fare questa domanda dDal momento in cui viene registrata la tua partecipazione e fino a un mese dopo la celebrazione Dello stesso.

La tecnologia Blockchain consentirà inoltre, a partire dall’8 giugno, di certificare le deleghe e i voti degli azionisti che frequentano i punti di servizio che apriranno in Madrid, Bilbao, Valladolid, San Sebastian, Barcellona, ​​​​Valencia, Santander e Saragozza. Con i totem installati in questi locali, già utilizzati nelle precedenti assemblee di Iberdrola, gli azionisti dovranno semplicemente scansionare il proprio ID per registrarsi e partecipare via web.

“Uno dei grandi vantaggi della blockchain è che una volta registrati i dati è impossibile modificarli. In effetti, il database ha una cronologia di ciascuna delle operazioni dalla creazione della tecnologia. La rivoluzione tecnologica della blockchain consente transazioni di valore più intelligenti e sicure”, sottolineano da Iberdrola.

Va ricordato che Iberdrola ha proposto un dividendo straordinario di 0,005 euro lordi per azionen (un euro lordo ogni 200 azioni), qualora l’Assemblea approvi tale nuovo incentivo, che sarebbe disciplinato dallo Statuto, e alla prossima Assemblea si raggiunga il 70% del quorum costitutivo.