Iberdrola cade in borsa dopo aver ricevuto una grossa multa di 435 milioni di euro in Messico

Iberdrola cade in borsa dopo che la Commissione messicana per la regolamentazione dell’energia (CRE) ha approvato una sanzione economica di 9.145 milioni di pesos (circa 435 milioni di euro) a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), società controllata dal gruppo spagnolo, per la vendita di energia elettrica prodotta in autoapprovvigionamento.

“Anche se Iberdrola hai ancora la possibilità di impugnare la decisione, è una notizia negativa perché la sanzione equivale allo 0,6% della sua capitalizzazione di mercato“, affermano gli esperti di Renta 4, che consigliano di ‘sovrapesare’ il valore, con un prezzo obiettivo di 12,73 euro.

Si tratta della sanzione più alta finora inflitta dalla CRE. La società nega di aver commesso un’illegalità e fonti vicine lo sottolineano è “prevedibile” che impugna la risoluzione in tribunale asserita “tutela indiretta” ai sensi dell’articolo 27 della legge sugli organismi di regolazione coordinati in materia energetica.

“Notizie negative di limitato impatto per il loro importo (meno dell’1% di capitalizzazione), nonostante non sia stato eseguito il provisioning. In ogni caso, riteniamo che Iberdrola farà ricorso contro questa multa e non ci aspettiamo un risultato a breve termine“, aggiungono dal Banco Sabadell, che consiglia di ‘acquistare’ il valore, con un prezzo obiettivo di 11,98 euro.