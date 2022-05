Iag soffre in borsa dopo il mega aumento di capitale di Air France

Gruppo di compagnie aeree internazionali (IAG) soffre in borsa dopo la compagnia aerea francese aria Francia ha annunciato un aumento di capitale di 2.256 milioni di euro, pari all’81% del suo valore di mercato.

L’importo sarà utilizzato per rafforzare il bilancio e ripagare il debito verso lo Stato francese. Francia (28% degli azionisti) e Paesi Bassi (9,3%) parteciperanno all’aumento di capitale, ma ChinaEastern Airlines (9,6%) e Delta Airlines (5,8%) venderà le rispettive azioni alla compagnia di navigazione CM CGMche diventerà azionista.

Per gli esperti di Bankinter si tratta di un “notizie negativeperché porta a diluizione significativa per gli azionistiInoltre, commentano che “l’azienda sta attraversando una situazione delicata nonostante abbia ricevuto 10.400 milioni di euro di aiuti di Stato (prestiti e garanzie dai governi francese e olandese)”.

Pertanto, ricordano che la loro raccomandazione “è non assumere posizioni nel settore aereoche deve affrontare un contesto delicato a causa della guerra in Ucraina, del Covid 19 in Cina, dell’inflazione e dei prezzi del carburante”.

“Ribadiamo la nostra raccomandazione di vendere Air France perché, dopo l’aumento di capitale, l’indebitamento della società rimarrà elevato. Inoltre, il ‘flottante’ si riduce perché i governi di Francia e Olanda rappresentano il 38% del capitale e non escludiamo un altro aumento di capitale”, concludono.