I videogiochi come strumento creativo nell’educazione

Il mondo dei videogiochi sarà protagonista il 26 marzo nella città di Saragozza, di persona al Centro Pignatelli e virtualmente su YouTube, in un incontro che riunirà esperti, creatori e appassionati per discutere delle capacità di questo tipo di intrattenimento come la formazione attrezzo. Verranno anche svelati alcuni degli stigma che portano, come quello di essere un intrattenimento che crea dipendenza che genera comportamenti violenti, aspetto che verrà affrontato direttamente Tony Piedrabuenadi 3D Games, che parlerà dei giochi di combattimento e della loro potente influenza sociale.

Questa attività gratuita è organizzata dal Fondazione del seminario di ricerca sulla pace (SIP) ed è coordinato da M. Carmen Guascone, Ricercatore in Creatività e Trasformazione Sociale, e per il quale i videogiochi sono un modo per vedere il mondo e capire le persone. Dal suo punto di vista, è passato molto tempo da quando hanno estromesso il cinema e la musica come opzione privilegiata all’interno dell’intrattenimento audiovisivo, in base ai risultati del fatturato economico globale e nazionale in questo settore. Al di là del suo impatto economico, va notato, secondo Isaac Lopez Redondodell’Università di Siviglia, che sono diventate un’attività adatta a tutti: “Sono giochi, e il gioco è qualcosa di inerente all’essere umano, indipendentemente dalla sua età”.

Per Javier Calvo, dell’Università di San Jorge: “il videogioco non è solo un prodotto per il tempo libero, ma è anche un importante veicolo artistico, poiché in esso confluiscono numerose discipline creative. Inoltre, per la sua natura comunicativa, è stato sfruttato anche dalla comunità dei “giocatori” per riversarvi alcune lotte sociali secondo i nuovi tempi, quindi dobbiamo imparare a rivalutare la loro comprensione”.

L’agenda prevede diversi approcci e contributi al dibattito con i seguenti relatori: ‘I videogiochi, il più grande fenomeno culturale del 21° secolo’, di Isaac López Redondo. “Un mondo di possibilità in Minecraft”, di Leti Ahumada. ‘Videogiochi: un discorso artistico e sociale’, di Javier Calvo. ‘I giudizi morali: giocare a prendere decisioni’, di Sara Wamba. ‘Combattere in Spagna: la rinascita di una comunità unica’, di Toni Piedrabuena. “Da utente a creatore”, di Ana Horna, Raquel García, Javier Verón e Enrique Martínez.

Prodotto in Aragona

Javier Verón ed Enrique Martínez sono entrati nel settore con il loro videogioco Cappello al neon , disponibile su PlayStation e che ricrea un universo neon in cui la sfida è combattere i pericoli dei cieli di Synthwave. Parteciperanno all’incontro per parlare dal punto di vista dello sviluppatore di videogiochi. Ana Horna e Raquel García Escobedo presenteranno il progetto Technovation Girls Aragon, che cerca di incoraggiare l’interesse delle ragazze tra i 10 ei 18 anni per la tecnologia. Hanno anche partecipato alla creazione del videogioco Belchite. sopravvivere al 1936, un gioco emerso in un laboratorio intergenerazionale, in cui si tratta di rimanere in vita in una guerra, come Super Mario Bros. Il videogioco sarà accessibile sul sito Web di Territorygoya lo stesso giorno dell’evento. Verrà inoltre presentato il progetto Goya ci invita alla Quinta del Sordo. Un’idea in cui stanno costruendo gli studenti della scuola La Salle Montemolín Minecraft il quinto dei sordi, luogo in cui visse Goya, dai progetti reali e dall’ambientazione. Stanno anche progettando minigiochi che si riferiscono a ciascuno dei Vernici nere del grande pittore. Questo ambizioso progetto ha la consulenza di un paesaggista, un botanico e un architetto, tra gli altri, ed è in fase di sviluppo.