I vaqueros preferiti di Chiara Ferragni stanno diventando virali su TikTok e stanno spopolando nei negozi.

Chiara Ferragni ha i jeans diventati virali su TikTok, un capo di abbigliamento che fa sempre tendenza. Potrai avere un tipo di pantaloni che è e sarà una tendenza, un capo di base che stagione dopo stagione ritorna con sempre più forza. In questo caso hanno delle caratteristiche che sono diventate essenziali. Se stai cercando dei jeans su cui investire, questi di Zara sono un sogno diventato realtà, il capo chiave dell’armadio di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni ha i jeans diventati virali su TikTok

TikTok è diventato il social network per eccellenza in cui sono apparsi dei jeans virali che tutti desiderano. La stessa Chiara Ferragni è la prima a mostrare che si tratta di un tipo di capo che tornerà nel 2023. I jeans non passano mai di moda e questi sono quelli che devi cercare.

Zara ha un modello molto simile a quelli che indossa Chiara Ferragni. Non è necessario spendere una grande quantità di denaro per un capo, anzi tutto il contrario. Abbiamo solo bisogno di trovare una copia o un clone quasi identico sotto forma di jeans che arrivano dalla nostra low cost preferita.

Sono dei jeans a vita media. Aiutano a nascondere la pancia e il fatto che abbiano questo design ci permette di essere al passo con i tempi. Possiamo optare per un top crop o togliere un po’ di informalità al capo con una camicia bianca, trasformandoli in un capo di base per andare a lavorare che non potrai lasciarti sfuggire.

Lo stile degli anni ’70 sta tornando. Viaggiamo di nuovo nella macchina del tempo della moda e lo facciamo di mano in mano con un capo di quelli che sorprendono per tutto ciò che ci offrono. Scopriremo con esso il dettaglio che ci ricorderà quei tempi passati, gli anni ’70 o gli anni ’90 dell’anno scorso quando sono tornati questi tipi di capi.

Essendo a gamba larga, slanciamo la figura ed equilibriamo i fianchi. Sono senza dubbio una scelta sicura sia per le persone basse che alte. Con questo tipo di capo non possiamo sbagliare, che tu abbia l’età che hai o la taglia che usi abitualmente, ti staranno bene. Sono i jeans virali di TikTok che troverai da Zara per pochissimo. Costano 35,95 euro e sono disponibili dalla taglia 32 alla 46.

4.4/5 - (9 votes)