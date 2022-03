I trattamenti più richiesti da regalare per la festa del papà

Gli uomini si prendono sempre più cura di se stessi e ne è prova le prenotazioni online da parte di utenti maschi per trattamenti estetici sono aumentate del 74% nel 2021 rispetto all’anno precedente, in base ai dati di prenotazione di Treatwell, app dedicata al mondo della bellezza e del benessere.

Si tratta di cifre che indicano, insieme a un sondaggio in cui viene raccolta l’opinione di più di 500 uomini spagnoli e che fa riferimento al loro comportamento nei confronti della bellezza, una tendenza al rialzo nell’interesse del settore maschile a prendersi cura del proprio aspetto.

Lo stesso studio lo dimostra tagli capelli, rifinitura barba, depilazione uomo e massaggi Si posizionano come trattamenti più popolari quindi, sono un’opzione perfetta da regalare questo sabato, 19 marzo, festa del papà.

I barbieri in piena espansione53% degli uomini chi ha prenotato tramite Treatwell per farsi tagliare i capelli l’ha fatto fare dai barbierimentre il 39% è andato da un parrucchiere, dati che mostrano che la popolarità dei barbieri è in crescita. In questo senso, gli uomini sono molto disposti a provare un nuovo barbiere e il fattore principale che li porterebbe a prendere questa decisione è una posizione più comoda, rispetto a un prezzo più conveniente. Oltre a questi componenti, il 21% degli uomini spagnoli proverebbe un nuovo barbiere se potesse prenotare online o tramite un’app.

D’altra parte, l’abbronzatura spray è il trattamento meno utilizzato dagli uomini (56%), seguito dalla ceretta (53%) e dalla cura delle sopracciglia e delle ciglia (50%). Sul versante opposto, i massaggi, per il 49% degli uomini, i trattamenti per il viso (30%) e le manicure e pedicure (26%) hanno maggiori probabilità di essere provati dal settore maschile.

Per prenotare le cure, il venerdì è il giorno della settimana più gettonato, indipendentemente dall’ora, anche una piccola percentuale prende appuntamento tra le 23:00 e le 6:00.