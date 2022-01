I tentativi di suicidio per consumo di candeggina o derivati ​​aumentano del 9%

Studi sempre più diversi mostrano quanto abbia aggravato il pandemia di covid-19 la salute mentale della popolazione. Uno degli aspetti che i medici hanno notato di più è che il numero dei tentativi di suicidio è aumentato. Ora un nuovo studio Ospedale del Mare del Barcellona rivela di aver aumentato anche il tentativi di suicidio per avvelenamento da sostanze chimiche e gas tossici. Tra i prodotti tossici c’è, ad esempio, assunzione di candeggina o altri prodotti per la pulizia. Tra i gas tossici, inalazione di anidride carbonica: persone che, ad esempio, si chiudono in macchina con il motore acceso.

Il lavoro ‘Evoluzione dell’assistenza per prodotti chimici e gas tossici in un periodo di sette anni. L’influenza della pandemia di covid-19 analizza i 427 casi trattati in questo lasso di tempo, facendo un confronto tra i sei anni precedenti al 2020 e questo stesso anno, segnato da una pandemia. “Sebbene la stragrande maggioranza sia accidentale, nel 2020 lo abbiamo notato un aumento della percentuale di avvelenamenti dovuti all’ingestione di sostanze caustiche che sono state fatte con ideazione suicidaria”, spiega a questo giornale il medico Agosto Supervia, coordinatore dell’Unità Funzionale di Tossicologia dell’Ospedale del Mar e uno degli autori dello studio.

Pertanto, nel 2020 l’unità ha trattato un totale di sei intossicazioni con ideazione suicidaria (rappresenta l’11,5% del totale). Tuttavia, nei sei anni precedenti, l’unità aveva solo visto otto (2,6% del totale), il che indica che, sebbene le cifre siano basse, sono aumentate di quasi il 9% a causa del covid-19. “La pandemia ha aumentato le alterazioni psichiche e questo si è tradotto in più tentativi di suicidio”, aggiunge Supervía.

Molte di queste persone, secondo il medico, avevano una “storia psichiatrica”. Infatti, il 34,6% dei pazienti aveva una storia psichiatrica, rispetto al 4% del periodo precedente. Inoltre, una delle cose che lo studio ha anche avvertito è che l’età media è aumentata di coloro che hanno tentato il suicidio con caustiche: nel 2018 l’età media era di 33 anni. Nel 2019 aveva 30 anni. Ma nel 2020 l’età media era di 42,4 anni.

intossicazioni

L’Hospital del Mar ha un record di intossicazioni da anni. Durante la pandemia, in particolare durante il prima e seconda ondata di lockdown, quando le persone trascorrevano più tempo a casa, il numero di emergenze da avvelenamento diminuiva. “Classifichiamo le intossicazioni in accidentale e intenzionale. Dividiamo quest’ultimo per piacere ricreativo o per intenzione di suicidio. Quello che abbiamo visto nel 2020 è che quelli accidentali sono stati mantenuti, ma c’è stato un aumento di quelli autolitici”, afferma il dottor Supervía.

Normalmente, vede l’Unità Funzionale di Tossicologia Marina tentativi di suicidio per uso di droghe. “Ma ci sono persone che, ad esempio, bevono candeggina per tentare il suicidio. Oppure persone che lasciano il gas aperto. Non sono le più frequenti e i numeri totali non sono così alti. Ma le percentuali sono aumentate e questo perché c’è stato un impatto psicologico affettivo della pandemia”, apprezza.

Il avvelenamento caustico (prodotti chimici e gas tossici) rappresentano, secondo Supervía, a 10% di tutte le intossicazioni. Molti di loro, come insiste il dottore, sono casuali. “La stragrande maggioranza non è seria e possiamo dimetterci dal pronto soccorso”. Tuttavia, nel 2020, El Mar ha ricoverato tre persone in terapia intensiva a causa di avvelenamento caustico. Nei sei anni precedenti, cinque. Pertanto, i ricoveri in terapia intensiva sono arrivati ​​​​a rappresentare l’1,3% dei casi totali essere quasi il 6%.

Premio per la migliore comunicazione

Questo studio dell’Hospital del Mar è stato distinto dal Fondazione spagnola di tossicologia clinica come la migliore comunicazione presentata alla Conferenza sulla Tossicologia Clinica e alla Conferenza sulla Tossicovigilanza, tenutasi in formato virtuale lo scorso ottobre.