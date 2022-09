I tentativi di suicidio nei minori triplicano e raggiungono il massimo storico

Il tentativi di suicidio nelle ragazze di età inferiore ai 19 anni è aumentato nel 2021 di 181%; vale a dire, triplicato, rispetto all’anno precedente. Anche nei ragazzi le cifre sono aumentate, ma in misura minore: a 19%. Sono valori del programma di attenzione al comportamento suicidario del minore del Ospedale Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat), che avverte che il peggioramento generale della salute mentale sta colpendo molto significativo per gli adolescenti. Quell’aumento del 181% in loro è il massimo storico dal 2003, quando questa unità è stata lanciata. I tentativi di suicidio sono la ragione delle cure ospedaliere più serio. Lo dimostrano i dati di Sant Joan de Déu la pandemia di salute mentale almeno nell’adolescenza Colpisce entrambi i sessi in modo diverso. E psicologi e psichiatri concentrarsi su schermi e social network, il cui uso è aumentato a causa della pandemia.

Nel fenomeno suicida c’è la chiamata paradosso di genere: Le donne hanno sempre fatto più tentativi degli uomini, ma, allo stesso tempo, i suicidi compiuti (cioè i decessi) si verificano più negli uomini che nelle donne. Tuttavia, sia gli operatori sanitari che gli enti sono preoccupati per il picco di tentativi di suicidio, più marcato che mai, che c’è dentro ragazze e ragazze. Secondo Sant Joan de Déu, in 2020 trattate le emergenze psichiatriche del centro 26 ragazzi e 128 ragazze rispettivamente che hanno tentato il suicidio. Nel 2021, la distanza era ancora maggiore, da allora i tentativi sono stati compiuti da 31 ragazzi e 360 ​​ragazze minorenni. La differenza tra loro e loro sta crescendo. Sono cifre che coincidono con il globale della Catalogna: ieri il ‘consulente’ Argimon ha riferito che, su tutto il territorio e dal 2020 al 2021, sono passati gli attentati alle ragazze sotto i 18 anni da 483 casi a 1.265.

L’ospedale Sant Joan de Déu aveva già avvertito mesi fa su questo giornale che i tentativi di suicidio tra i minori di 19 anni, di entrambi i sessi, erano aumentati del 300% nel 2021. Adesso però lo psicologo Francesco Villar, che coordina il programma di attenzione al comportamento suicidario del minore del centrodestra, lo avverte “Tutte le persone che stanno varcando la porta del nostro pronto soccorso psichiatrico sono ragazze”. E lo fanno essenzialmente per due motivi: tentativi di suicidio Y di Disordine alimentare (ATTO).

La stessa diagnosi è fatta dalle entità. Dal 2020 è in servizio l’Associazione catalana per la prevenzione del suicidio 15% in più di famiglie i cui figli sono giovani o adolescenti o sono stati ricoverati da tentativi di suicidio o sono preoccupati per loro. Questa entità non ha cifre che si differenziano per sesso, ma la maggior parte di queste famiglie, assicura, arriva preoccupati per le loro figlie. “Noi serviamo, soprattutto, madri di ragazze”, certifica Chiara Rubio, presidente dell’associazione.

Il Ministero della Salute della Catalogna ha provveduto, negli ultimi due anni, a rafforzare la salute mentale. Ad esempio, ha approvato un piano di prevenzione del suicidio con l’obiettivo di ridurre entro il 2030 il tasso di tentativi di suicidio e di morte autoinflitta di oltre il 15% (con uno stanziamento di bilancio di 15 milioni in quattro anni). Ha anche istituito una linea contro il suicidio entro 061 e ne ha assunti alcuni 400 referenti del benessere emotivo nelle cure primarie, tra le altre misure. Entità come l’Associazione catalana per la prevenzione del suicidio lo apprezzano La Catalogna “è sulla strada giusta”, sebbene sia “insufficiente”. “Più urgente del ruolo comunitario, è necessario ampliare il numero di psicologi ed educatori sociali. E garantire continuità assistenziale dopo il ricovero per tentato suicidio”, afferma Rubio.

L’origine, il covid-19

Le emergenze psichiatriche di minori di entrambi i sessi a Sant Joan de Déu sono diminuite durante il lockdown del 2020, come in molti altri paesi. Una volta terminato il periodo di reclusione, a recupero da emergenze psichiatriche nei ragazzi a livelli pre-pandemici. Il ragazze, tuttavia, hanno sperimentato un aumento che ha finito per raddoppiare i livelli di prima del covid-19, raggiungendo incrementi superiori al 100%. Questi incrementi differenziali per sesso nell’adolescenza si osservano specificamente nel caso di comportamenti suicidi (che comprendono, ad esempio, l’ideazione suicidaria e non solo tentativi) e, più specificamente, in tentativi di suicidio.

Questa marcata differenza per sesso non si osserva, ad esempio, nel età adulta. Il unità di prevenzione del suicidio dell’ospedale di Sant Pau (Barcellona), che, a differenza di Sant Joan de Déu, si rivolge solo agli adulti, non percepisce che c’è sempre più distanza tra i due sessi. “Vediamo un aumento diffuso -non solo nelle donne- del tentativi di suicidio in tutte le età. In cinque o sei anni si sono moltiplicati per due [en hombres y mujeres]. E il suicidi sono aumentate tra il 5% e il 10%”, spiega Vittorio Serrano, psichiatra presso l’unità di Sant Pau.

Che cosa sta succedendo?

Il picco dei tentativi di suicidio nelle ragazze è sempre stato lì, ma ora “sta succedendo qualcosa” che sta sottolineando di più questo dolore emotivo. Villar, che assicura che i pazienti arrivino alla sua unità con il stesse ragioni di prima (la sofferenza, il pressione esterna, l’idealizzazione di altri corpi, l’obbligo di essere sempre felici), lo crede social networks Loro sono un fattore chiave. “Durante la pandemia c’è stato un maggiore accesso agli schermi. La mia ipotesi è quella maggiore esposizione ha avuto questi effetti sul genere femminile. Gli studi dimostrano che ragazzi e ragazze usano gli schermi in modo diverso: loro per giocare, loro per capire il mondo”, riflette questo psicologo.

Una serie come ‘Per tredici motivi’, che racconta la storia di una giovane donna che si suicida, aumento dei tentativi di suicidio nelle ragazze fino al 32% a Sant Joan de Déu. “Ci sono rapporti che lo dimostrano Instagram, ad esempio, genera anoressia Y suicidi nelle ragazze. Sono Imitatori di modelli per natura. Proprio come ‘Queen’s Gambit’ ha aumentato i giocatori di scacchi di due milioni e mezzo”, dice.

Le ragazze, dicono gli esperti, costruiscono la loro identità molto di più attraverso i social network. Ma questi lanciano messaggi fuorvianti: ideali e corpi perfetti e irraggiungibili. I messaggi delle reti sono, in generale, più diretti a loro. Gli algoritmi li cercano con la falsa premessa di “diventare ciò che si vuole”. “Dall’altra parte di questo magico volontarismo c’è il depressione, rendendosi conto di ciò non arrivi mai e non raggiungi mai questo ideale. Non sembrano normali perché si confrontano; tutto si basa molto sull’immagine. La frustrazione ti porta a disprezzare la vita”, dice lo psicologo.

La tesi è supportata anche dallo psichiatra Víctor Serrano, il quale ritiene che “la pressione sociale per cercare di compiacere attraverso le reti e non riuscire influisca”. E questo ha molto a che fare con il problemi di salute mentale”. Un altro aspetto promosso dai social network, ad esempio, è il sessualizzazione di ragazze e adolescenti, che è anche uno strumento di controllo sociale perché pone le donne, qualunque sia la loro età, come oggetto di desiderio passivo.

Uno dei fattori di rischio per il tentato suicidio è isolamento, come ricorda l’Associazione catalana per la prevenzione dei suicidi. E il social networks, avverte Rubio, ci contribuiscono. Ricorda anche che l’altro fattore per cui si osservano più tentativi di suicidio nelle donne che negli uomini è perché chiedono più aiuto. “Il comportamento suicida è una richiesta di aiuto. È più difficile per gli uomini riflette il presidente dell’associazione. Le madri che vengono all’entità preoccupate per le loro figlie spesso “non sanno come connettersi” con loro e “non capiscono la loro sofferenza”. “Sanno che soffrono perché è arrivato loro tramite amici o social network, ma hanno molte difficoltà a stabilire un approccio efficace”, afferma Rubio. L’associazione offre laboratori e gruppi didattici.