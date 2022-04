“I tentativi di suicidio nei minori sono aumentati del 300% nel 2021”

Lo psicologo Francesco Villar coordina il programma di attenzione al comportamento suicidario del minore nella Ospedale Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat). Lo ha lanciato lui stesso nel 2013. Villar l’ha appena pubblicato «Muori prima del suicidio. La prevenzione nell’adolescenza’ (Herder), un libro sui tabù attorno a questo problema le cui cifre sono ferme da anni e di cui, insiste, dobbiamo parlare.

– Nel 2021 sono aumentati i suicidi tra i minori?

– Noteremo l’aumento alla fine di quest’anno, quando usciranno i dati. Nel 2020, durante il confinamento totale, i tentativi di suicidio sono diminuiti, ma poi si sono ripresi i livelli degli altri anni e alla fine del 2020 è iniziata l’altra pandemia [de suicidios]. Anche il 2021 è stato molto negativo in questo senso, ma non abbiamo ancora i dati.

-Qual è la tua previsione?

-Sono preoccupato. A fine 2020 abbiamo raggiunto il dato più alto dell’intera linea storica: 3.941 morti per suicidio in tutta la Spagna [en la población general]. È un record. E temo che il 2021 sarà brutto, anche per i minori. Temo che i dati siano un altro record di suicidio.

-Ci sono stati più pazienti nella tua unità?

-Quello che abbiamo visto è stato molto difficile. Nel 2021 c’è stato un aumento del 300% dei pazienti nella mia unità. Parliamo di minori di 19 anni. Se prima curavamo quattro pazienti in una settimana, ora siamo arrivati ​​a prenderne 20 in una settimana. Nell’adolescenza ci sono da 100 a 200 tentativi di suicidio per ogni morte suicida. Nella popolazione generale ci sono 20 tentativi di suicidio per ogni suicidio, secondo l’OMS. È molto, intollerabile.

“Sono preoccupato. Il 2020 è stato un anno record per i suicidi e temo che lo sarà anche il 2021, i cui dati usciranno a fine anno”

– Andranno giù dopo il covid?

-Sono convinto che i numeri scenderanno al vergognoso numero di suicidi annuali prima della pandemia, e purtroppo saremo soddisfatti.

-Covid-19 a parte, la situazione è migliorata negli ultimi anni?

-La morte per suicidio è rimasta costante in Spagna negli ultimi 20 anni: muoiono tra 3.500 e 4.000 persone di tutte le età -500 in Catalogna-. I minori di 19 anni rappresentano circa 70 decessi in tutta la Spagna. Quel che è certo è che sempre più siamo in grado di intervenire prima. Prima, il 75% o l’80% dei pazienti che abbiamo visto aveva tentato il suicidio; Ora, mentre aumentiamo la consapevolezza, questa percentuale sta diminuendo. Succede che molte volte ci sia una diagnosi precoce nei centri sanitari di comunità e loro mandano i pazienti da noi a fare il contenimento. In Catalogna, nel 2015 è stato attivato il Codi Risc Suïcidi. Tutti i minori assistiti dal Codi Risc Suïcidi hanno un colloquio presso il proprio centro sanitario entro un massimo di 72 ore. Ogni volta che veniamo all’attenzione prima.

– Perché hai scritto questo libro? Vedi anche: La Catalogna riporta 2.403 infezioni da covid-19 e nessun decesso

-Perché mi sono sentito molto nudo quando ho affrontato questa realtà. E ho capito che il suicidio è ancora scioccante, anche se non è impossibile affrontarlo. È molto più facile prevenire che prevedere. Puoi capire quali sono gli elementi che portano a pensare alla morte. E, una volta capito questo, possiamo sapere cosa può fare ciascuno per prevenirlo.

“È fondamentale ricordare a chi sta pensando di lasciare andare i legami che ha. Legarsi alla vita è ciò che ti impedisce di abbandonare”

-E cosa si può fare?

– Ti faccio un esempio. L’altro giorno ero in consultazione con una ragazza, che il suo allenatore di basket chiamò in quel momento. Lui, che sapeva cosa era successo, disse che gli mancava, che avevano bisogno di lei in squadra, che era partita sabato e che non poteva giocare perché non era andata ad allenarsi, ma che la squadra aveva bisogno di lei lì. Non c’è niente che io, come medico, possa fare con il mio camice bianco per far capire a questa ragazza che le persone hanno bisogno di lei. I ragazzi che vogliono suicidarsi sentono che le persone intorno a loro starebbero meglio senza di loro. Un intervento come quello di questo allenatore è fondamentale per ricordare a chi sta pensando di smettere di vivere che quei legami ci sono. Legarsi alla vita è ciò che ti impedisce di arrenderti, anche se stai attraversando un momento doloroso.

-Ricordi nel libro che ci sono più suicidi annuali in Spagna che donne uccise da violenze sessiste o persone uccise in incidenti stradali.

-La figura è drammatica. Non paragono le sofferenze, né dico che alcune sono più dolorose di altre. Quello che sto dicendo è che siamo in grado di realizzare campagne di tratta -l’ultima è fantastica, ci diceva che 39 persone sarebbero morte questa Pasqua-, ma quante campagne contro il suicidio siamo capaci di memorizzare? La morte per incidente stradale è stata ridotta del 75% finora in questo secolo. Nel 2000, i decessi per incidenti stradali erano più del doppio dei decessi suicidi. Nel 2020, i decessi per incidenti stradali sono stati quasi un terzo dei decessi suicidi. Il grafico del suicidio è una linea retta che ha raggiunto il picco l’anno scorso ma rimane stabile, mentre il grafico del traffico precipita. Tuttavia, quelli nel traffico non appendono medaglie e continuano a lavorare affinché non ci siano morti sulla strada. Che, noi persone che ci dedichiamo al suicidio, ne sentiamo la mancanza.

“Nel 2000 i decessi per incidenti stradali erano più del doppio di quelli per suicidio. Nel 2020 i decessi per incidenti stradali erano quasi un terzo di quelli per suicidio”

-Dobbiamo parlare di suicidio?

-Devi parlare bene del suicidio. Il fenomeno del contagio è vero. Ci sono molti decaloghi che chiedono ai media, ad esempio, di non parlare dei metodi usati per suicidarsi. Hai anche quella responsabilità quando si tratta di trasmettere determinati valori. E anche i genitori. Lasciare un bambino di otto anni da solo in una stanza con internet è come lasciarlo solo in un brutto quartiere. Vedi anche: Cattive abitudini che causano mal di schiena

-Tuttavia, il suicidio è ancora un tabù.

-Sì. Il rifiuto è attivo. I genitori stessi sono i primi a non volere che si conosca il tentativo di suicidio. I bambini mancano a scuola e cercano un modo perché nessuno sappia perché. Ed è proprio qui che sono più vulnerabili: la maggior parte dei decessi suicidi si verifica dopo la dimissione. E quei ragazzi scoprono che dopo aver affrontato questo, nessuno modifica il loro comportamento, nessuno si avvicina più a loro, nessuno si avvicina a loro. Li stai privando di aiuto. Questo non guardare alla società li lascia soli. Per non parlare del senso di colpa che rimane per la famiglia in caso di morte.

Cosa spinge un bambino a suicidarsi?

-Non hanno visto l’alba molte volte. In altre parole, un adulto ha già visto come la vita è diventata molto complicata e poi si è risolta. Non l’hanno visto e hanno una miccia più corta, hanno bisogno di meno per agire, ecco cosa funziona contro di loro. Il 10% dei ragazzi fino a 19 anni pensa alla morte; Il 4% fa qualche tentativo. In questo momento, con il covid, le ragioni che danno i ragazzi per suicidarsi sono le stesse del 2014: “Non valgo niente, non mi piaccio…”.

“Il 10% dei ragazzi fino a 19 anni pensa alla morte. Il 4% fa qualche tentativo”

-Nel tuo libro citi diversi miti sul suicidio. Qual è la cosa più notevole per te?

-Ci sono miti rassicuranti che richiedono l’inazione. Ad esempio: “Se lo dice, non lo fa”. Come ti chiede aiuto allora? Facendolo? Non volevo nemmeno parlare dei miti nel libro, davvero. Quello che volevo è spiegare cosa puoi fare come insegnante di pallamano, come genitore, per aiutare tuo figlio a gestire le difficoltà con gli amici, con il tuo compagno, con gli studi.

-Come si fa a identificare qualcuno che sta avendo pensieri suicidi?

-L’OMS consiglia di chiedere dall’età di 10 anni se li vediamo in una situazione di dolore. Se un ragazzo ti sta spiegando una situazione molto difficile, molto drammatica, puoi chiedergli: “Con tutto questo che mi stai spiegando, hai mai pensato che la vita non valga la pena di essere vissuta?” Se non ci ha pensato, ti dice di no. E, se ci hai pensato, tutto ciò che trovi è sollievo.

– Ogni persona che vuole suicidarsi lo verbalizza in anticipo?