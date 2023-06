I supermercati che aiutano le famiglie numerose con sconti

Combattere l’aumento dei prezzi degli alimenti e dei prodotti di base rimane la priorità di diverse catene di supermercati che cercano di poter competere con i loro prezzi mentre rendono la spesa un po’ più facile per le famiglie.

L’inflazione continua ad aumentare e le ultime previsioni stimano che questa sarà la tendenza almeno per alcuni mesi ancora. Le famiglie numerose sono quelle che risentono maggiormente di questa crisi economica, per queste famiglie, questi supermercati offrono sconti speciali mostrando solo il proprio Titolo Ufficiale di Famiglia Numerosa.

Supermercati che offrono vantaggi nell’acquisto alle famiglie numerose

Non tutti i supermercati offrono sconti o vantaggi alle famiglie con un alto numero di membri, anche se speriamo che così come è successo con la tendenza a ridurre i prezzi di una vasta gamma di prodotti, sempre più catene inizieranno ad applicarlo. Alla fine, si tratta di poter continuare a offrire un servizio competitivo rispetto alle altre catene.

Tra i supermercati che offrono vantaggi economici nell’acquisto alle famiglie numerose ci sono Carrefour, Lidl e i supermercati Supercor, Hipercor e El Corte Inglés.

La proposta di risparmio in Supercor, Hipercor e El Corte Inglés

In collaborazione con la Federazione Spagnola delle Famiglie Numerose (FEFN), i supermercati del gruppo aziendale composto da Supercor, Hipercor e El Corte Inglés offrono un buono mensile di 10 euro di sconto su acquisti superiori a 60 euro per prodotti di base – alimentari, igiene e pulizia. Il buono può essere utilizzato in qualsiasi supermercato del gruppo ed è applicabile anche agli acquisti online, indicando il numero di associato sul sito al momento dell’acquisto.

Carrefour ha carte per le Superfamiglie

La catena Carrefour si unisce all’aiuto alle famiglie numerose con la sua Carta Superfamiglia. Per ottenerla è necessario mostrare il titolo in negozio e si ottiene all’istante gratuitamente. Tra i vantaggi ottenuti da coloro che hanno questa carta c’è lo sconto dell’IVA sui prodotti freschi – frutta, verdura, carne, pesce, ecc. – Oltre a tutti gli sconti applicabili ai membri del club Carrefour.

I coupon di Lidl

Lidl è una delle catene di supermercati più impegnate nell’aiutare le economie familiari, specialmente quando si tratta di famiglie con un alto numero di membri. Non solo offre uno dei rapporti qualità-prezzo più convenienti sul mercato, ma da quindici anni applica sconti speciali alle famiglie numerose, purché siano membri del FEFN.

Tra i più conosciuti c’è lo sconto del 30% su prodotti per la pulizia della linea W5 e prodotti da forno. Inoltre, applica altri sconti percentuali su altri prodotti in base alle loro caratteristiche. Lidl aiuta da tre lustri le famiglie numerose a beneficiare di un risparmio che può arrivare al 20% dell’importo di ogni acquisto. Una spesa di 150 euro può diventare 120 euro, il che rappresenta un risparmio importante alla fine dell’anno.