I sindacati CGT e USO proclamano sciopero in Zara e Pull&Bear per il primo giorno di saldi

Sindacati CGT e USO: sciopero il 7 gennaio in Inditex, Zara e Pull&Bear

I sindacati CGT e USO hanno indetto uno sciopero per il prossimo 7 gennaio, il primo giorno di saldi, in due marchi del gruppo Inditex, ovvero Zara (inclusi Lefties e Kiddy’s Class) e Pull&Bear, per rivendicare miglioramenti salariali, come confermato da fonti sindacali.

CCOO e UGT non aderiscono allo sciopero

I sindacati maggioritari di Inditex, CCOO e UGT, con un sostegno di oltre il 90% dei lavoratori, non hanno aderito a questa convocazione. Un portavoce della CGT ha dichiarato che lo sciopero riguarda tutti i centri menzionati in Italia, con l’obiettivo di uniformare in tutte le comunità autonome e province l’aumento salariale concordato di recente con la rappresentanza sociale di A Coruña.

Il 22 dicembre scorso è stato raggiunto un accordo secondo il quale il personale dei negozi di Inditex, che conta tra 1.500 e 1.600 persone nella provincia di A Coruña, avrà un incremento mensile dei salari: 322 euro durante il primo anno, 362 euro durante il secondo e 382 euro a partire da quel momento. Questi aumenti in 15 mensilità corrispondono a circa 5.700 euro all’anno.

Le richieste della CGT

La CGT rivendica inoltre un aumento salariale di 250 euro al mese per i lavoratori con orari di lavoro inferiori a 15 ore, il pagamento delle domeniche nelle stesse condizioni delle festività e l’equiparazione degli aiuti sociali percepiti dalla logistica, dalle fabbriche e dai centri aziendali. Il sindacato CCOO ha chiarito giovedì scorso che i suoi responsabili avevano già aperto un “canale di comunicazione e soluzioni” a livello nazionale per “sbloccare il contratto provinciale e creare un quadro generale” con la società Inditex.

CCOO aggiunge che Inditex si è impegnata all’inizio di dicembre a seguire questa linea di negoziazione, basata su un quadro nazionale “per affrontare la politica retributiva in modo coerente”. Nelle trattative con i sindacati maggioritari, il calendario delle riunioni sarà annunciato nelle prossime settimane, e Inditex affronterà miglioramenti nelle retribuzioni salariali generali e nelle variabili.

Secondo CCOO, questo accordo faciliterà delle retribuzioni “più omogenee e trasparenti, con una migliore organizzazione dei tempi parziali di lavoro e dei carichi e orari, affinché siano sufficienti per consentire a ciascun lavoratore di vivere con il proprio stipendio”, ha precisato il sindacato.

L’impegno menzionato tra CCOO e l’impresa prevede il recupero per il personale di un bonus per il personale dei negozi soppresso tre anni fa, stimato dal sindacato in 1.000 euro all’anno per le giornate complete e 600 euro per le giornate parziali. A partire dal 2023, i sindacati maggioritari e Inditex stabiliranno un impegno annuale per gli aumenti salariali, oltre alla progettazione di un sistema di incentivi per la vendita online.

