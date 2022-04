I sette venti contrari alle azioni, secondo Credit Suisse

“Lo consideriamo lì molti venti contrari per le azioni“. È la valutazione fatta dagli esperti di Credit Suisse Vista la situazione attuale, tra l’altro causata dal guerra ucraina, nella sua ultima relazione strategica. Indicano sette aspetti chiave che determineranno il futuro dei mercati azionari mondiali nelle prossime settimane:

1. La disoccupazione è ora al di sotto della piena occupazione

Da Credit Suisse sottolineano che questa è stata una “condizione necessaria per quasi l’80% dei picchi di mercato”. Il crescita salariale rimane “sgradevolmente alto” (almeno 75 punti base al di sopra della zona di comfort della Fed). “Pensiamo che ci siano 1-1,5 milioni di lavoratori in più che rientreranno nel mondo del lavoro, ma saranno assorbiti in circa 4-6 mesi. Quindi la Fed deve aumentare i tassi per frenare la crescita al di sotto del trend”, sottolineano.

Come affermano gli strateghi della banca svizzera, “più forte è il tasso di crescita, più i tassi aumenteranno e maggiore è il rischio di un atterraggio duro”.

2. Più indurimento del previsto

“Le condizioni monetarie sembrano molto rilassate di fronte all’output gap. Il Politica della Federal Reserve Dovrebbe essere neutrale ora (2,4% nelle loro misure) e nella nostra misura a un minimo del 3% entro la fine dell’anno e del 3,5% o più a metà del 2023.

Pur ritenendo che il mercato “sia aggiornato in tal senso”, ritengono che “abbia sottovalutato QT”. “Avrebbe molto senso per la Federal Reserve essere molto aggressiva in questo senso: aumentare MBS, abbassare i prezzi delle case, aiutare l’inflazione e aumentare il tasso di partecipazione.) Vedono un aumento delle obbligazioni a 10 anni al 2,8% o più .

3. Storicamente, quando l’inflazione supera il 3%, le azioni si deprezzano

Credit Suisse sottolinea nel suo rapporto che “le aspettative di inflazione sono vicine a questo livello” e che, negli ultimi 30 anni, ogni volta che i rendimenti obbligazionari sono aumentati tra l’1,3% e l’1,8% dal loro minimo (ovvero tra l’1,9% e il 2,4% negli Stati Uniti 10 anni), “le azioni si deprezzano”.

4. Non vi è alcun potenziale di rialzo nel nostro modello ERP

Il modello di pianificazione delle risorse aziendali (ERP, per il suo acronimo in inglese, Enterprise Resource Planning) non ha un percorso ascendente, secondo gli esperti della banca, “per la prima volta dal 2016, quando le azioni sono state scambiate lateralmente”. Ma non lo vedono nemmeno nel modello empirico del rapporto prezzo-guadagno (P/E), “guidato da TIPS”.

5. Le recensioni sugli utili stanno per diventare negative

“Finora erano mascherati da miglioramenti nelle materie prime”, ma la situazione sta per finire, affermano gli strateghi del Credit Suisse. Come sottolineano, solo il 29% delle volte i mercati sono aumentati nel trimestre successivo quando ciò è accaduto. “I margini di profitto record e la quota di profitto del PIL richiedono alle aziende di avere un potere di determinazione dei prezzi (che richiede un PPI core superiore al 6% e un PIL al di sopra della tendenza, ma la Fed farà pressioni contro questo)”, si distinguono.

6. Il credito sta dando segnali di avvertimento

7. La curva dei rendimenti invertita non è un problema… per ora

Gli esperti delle banche svizzere fanno riferimento al Inversione della curva dei tassi di interesse USAche anticipa recessione. È un fenomeno che si verifica quando il rendimento dei titoli americani a 2 e 5 anni supera il rendimento del titolo a 10 anni. Dicono che non è un problema “a meno che (come è il caso) il rapporto profitto/PIL non sia molto alto e la disoccupazione sia al di sotto della piena occupazione. Quindi i mercati sono piatti”.

GLI INDICATORI SONO NEUTRI

Con tutti questi venti contrari in vista, affermano gli analisti del Credit Suisse, “gli indicatori tattici sono ora neutrali”. Perché non sottopeso? Come spiegano, “i picchi di mercato importanti richiedono condizioni monetarie rigide (2% di Fed Funds) e si verificano in prossimità di recessioni, con la recessione che si verifica circa 10 mesi dopo l’indice a 3 mesi per invertire rispetto all’indice a 10 anni”, qualcosa che “probabile” si verificano nel quarto trimestre. Per questo, al momento, non consigliano di ‘vendere’.

Ma, perché i mercati sono aumentati? “Sentiment molto depresso (meno ora), acquisti netti aziendali molto elevati (l’attività primaria è diminuita) e condizioni monetarie allentate. Tutto questo ora è meno favorevole”, osservano.

Così, C’è il rischio di una bolla rialzista? Credit Suisse non lo esclude. Come spiega, “o perché abbiamo sottovalutato la produttività (supponiamo 1,5%) e, quindi, la previsione di crescita è più alta e l’inflazione è meno problematica, sia perché, come di consueto, siamo arrivati ​​ad una bolla di fine ciclo causata da condizioni monetarie allentate (ma le banche centrali si opporranno).”