I segreti della rinascita di Lidl

Il manager di Lidl in Francia, Friedrich Fuchs ha orchestrato l’uscita della filiale dalla routine degli hard discount. Martina Frankreich.

Tre anni dopo aver rinunciato all’hard discount, il distributore torna con la crescita e raddoppia le sue ambizioni.

Lidl non smette mai di reinventarsi. Dopo aver ufficialmente annunciato la sua uscita dall’hard discount nel 2012 davanti a 3.000 manager del marchio tedesco, Friedrich Fuchs, manager del gruppo in Francia, ha riunito gioved√¨ le sue squadre in grande clamore per un’importante convention alla Porte de Versailles a Parigi. L’occasione per fare il punto sulle azioni intraprese per far uscire la filiale francese dal solco dell’hard discount, in continuo calo in Francia dal 2009. Ma anche per gettare le basi del suo nuovo piano “Sulla strada dell’eccellenza” , volto a consolidare le basi della rinascita del distributore tedesco.

Esclusivo

Le luci sono verdi. Mentre il marchio ha perso denaro nel 2012 e ha visto la sua quota di mercato crollare, ha appena firmato il suo undicesimo mese consecutivo di crescita a settembre, al 4,9%, secondo KantarWorldPanel. Il fatturato ha raggiunto gli 8,5 miliardi di euro nel 2014, contro gli 8,4 miliardi del 2012. Un incremento che la Lidl deve in parte alle battute d’arresto della sua…