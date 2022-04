I risultati e le banche centrali governano i mercati azionari e soppiantano la guerra

La guerra passa in secondo piano e le valigie da giorni non si muovono più al suono delle notizie che arrivano dall’Ucraina. L’attenzione è ora concentrata sulle decisioni che il banche centrali -in gran parte una conseguenza, sì, della situazione geopolitica- e come la risultati aziendali che vengono pubblicati integralmente stagione di fatturazione del primo trimestre.

MARIÚPOL CADE MA GLI INDICI RESISTONO

Questa tendenza a ignorare eventi puramente geopolitici si è riflessa, ad esempio, nell’evoluzione degli indici dell’ultimo giorno. La Russia ha annunciato di aver preso Mariupol, eppure gli investitori sono rimasti calmi. Sebbene quest’ultima notizia suggerisca che la guerra si trascinerà ancora più a lungo, ciò che ha davvero mosso gli indici questo giovedì sono stati i possibili piani della Banca centrale europea (BCE) in merito ai tassi, poiché sempre più membri dell’organismo diventano “falchi” e scommettono su un aumento a luglio.

All’inizio della settimana, il Riserva federale ha guadagnato importanza grazie alla mano di James Bullard, presidente della Saint Louis Fed, che è tornato scommetti su un aumento del tasso al 3,5%Intanto lui Banca del Giappone è stato anche molto presente poiché lo yen ha perso posizioni rispetto al dollaro. Il corpo si riunirà alla fine della prossima settimana.

NETFLIX, TESLA… E ALTRO

Anche i risultati aziendali hanno fatto notizia in questi giorni, a scapito delle notizie sul conflitto in Ucraina. Netflixcon un schianto spettacolare causato dalla perdita di abbonati per la prima volta nella sua storia, e Teslacon il sempre controverso Elon Musk al timone, sono stati grandi protagonisti e hanno condizionato l’evoluzione degli indici anche dall’altra parte dell’Atlantico.

Questa settimana è iniziata la stagione anche in Spagna mano nella mano con Bankintere la prossima settimana, come al solito, le aziende inonderanno il mercato con una valanga di numeri nel nostro Paeseche includerà quelli del resto delle banche, insieme a molte altre società rilevanti.

In questa occasione i risultati non passano inosservati come accaduto con quelli del 2021, che sono stati pubblicati allo scoppio della guerra in Ucraina. I numeri tornano al centro della scena. “Riteniamo che, oltre alle notizie provenienti dalla guerra in Ucraina, i risultati economici che le società comunicano e le previsioni sui risultati futuri annunciate dai loro gestori, saranno esaminati dagli investitori per aumentare o ridurre la loro esposizione ad essi” , Gli esperti di Link Analysis commentano questo.

BUON SALDO DI APRILE

Tutto sommato, dopo aver chiuso il primo trimestre con diffusi ribassi dovuti alla guerra (Ibex: -2%; Cac: -6,7%; Dax: -9%; Ftse MIB: -8%), Aprile è un buon mese di reazione per i mercati azionari. Allo stesso modo, sta fornendo una nuova sorpresa positiva per lo Ibex. Pertanto, proprio come i primi tre mesi del 2022 si sono conclusi con un saldo più favorevole per il selettivo, il saldo è altrettanto migliore finora questo mese per esso.

Lo Ibex sale del 5% ad aprile, contro il 2% del Dax o la rivalutazione di poco superiore all’1% del Cac. Ancora una volta le banche hanno continuato a trainare l’indice spagnolo. Non invano, due di loro, Sabadell e CaixaBank, continuano a guidarla nell’anno con incrementi intorno al 40%. I seguenti valori che crescono di più nel 2022 sono PharmaMar (+35%), Repsol (+34%), Solaria (+29%) e Telefónica (+27%). Quelle due “blue chips” tanto importanti Repsol e Telefonica anche essere tra i migliori valori dello stambecco aiuta.

Stando così le cose, ciò che si può osservare è che gli investitori sembra che vogliano dissociarsi dalle cattive notizie e scommettere sui rilanci. Anche se molte società di investimento consigliano cautela, in particolare con le azioni europee, aprile è sulla buona strada per diventare un mese di ripresa che potrebbe estendersi fino al periodo estivo.