I riduttori Levi’s più scontati della storia

I pantaloni dimagranti sono arrivati qualche anno fa e da allora sono diventati sempre più popolari in Spagna. Grazie ad essi, è possibile ottenere una figura snella in pochi secondi, il tempo necessario per indossarli. Se volete ottenerlo e avere anche un aspetto alla moda, questi Pantaloni snellenti Levi’s da El Corte Inglés Questi sono i jeans 312™ Shaping Slim da donna a lavaggio medio, presentati nella collezione attuale del negozio. Disponibile nelle taglie dalla 36 alla 44, è sicuramente una delle opzioni da prendere in considerazione questa stagione.

Ora è possibile acquistare i capi snellenti Levi’s.

La vostra versione migliore senza sforzo

Per quanto sia consigliabile mangiare sano e allenarsi ogni giorno, questi pantaloni vi daranno la versione migliore del vostro corpo, in modo che possiate apparire al meglio in ufficio o fuori con gli amici. Questo effetto dimagrante è dovuto alla Tecnologia Levis Sculpt® Hypersoft che garantisce comfort ed elasticità. Realizzato con un innovativo pannello snellente nella zona della pancia, potete combinarlo come preferite, ottenendo sempre lo stesso risultato: fianchi e cosce più snelli con gamba dritta e vita media.

Materiali pregiati

Anche la qualità di questo prodotto è fuori discussione, poiché è stato in tessuto ibrido Abbiamo una composizione di 71% cotone, 21% viscosa, 6% poliestere e 2% elastan, appositamente studiata per darvi una piacevole sensazione a contatto con la pelle, e ridurre il girovita senza risultare scomoda. Per quanto riguarda la cura, El Corte Inglés raccomanda il lavaggio in lavatrice a 30° per preservare l’aspetto e la morbidezza del tessuto, e consiglia inoltre di non usare candeggina o sbiancanti. Si può stirare e lavare a secco.

Uno sconto sostanziale

Al di là di tutte le caratteristiche positive di questo articolo, se c’è una cosa che non possiamo non menzionare è il risparmio che otterrete se vi affrettate ad acquistare. Questi pantaloni snellenti Levi’s sono scontati del 30% rispetto al loro prezzo originale di 99,00 euro, un valore normale per i jeans snellenti, ma oggi potete averli a meno. Dovrete pagare solo 69,30 euro per portarvi a casa questi pantaloni. Non tardate quindi a comprarli e ad accaparrarvene un paio prima che vadano esauriti, quindi dateci dentro!