I ricercatori scoprono come superare la resistenza alla terapia nel cancro al seno aggressivo

Un’indagine guidata da Istituto di ricerca medica dell’ospedale del Mar (IMIM) ha determinato il ruolo delle cellule che contribuiscono alla formazione dei tessuti, i fibroblasti, nella capacità di tumori di generare resistenza ai più comuni trattamenti biologici diretti contro il Cancro al seno HER2+.

Il cancro al seno HER2+ lo è uno dei più aggressivi e in più rapida crescita; Nonostante le cure mirate a questa malattia siano migliorate e abbiano cambiato questo panorama, permangono resistenze che continuano ad ostacolarne il potenziale di guarigione.

Il microambiente che circonda i tumori nel carcinoma mammario HER2+ li protegge e facilita la generazione di resistenza al trattamento più diffuso contro di esso, farmaco trastuzumab, un anticorpo monoclonale.

E in questo processo, un particolare tipo di cellula in questo microambiente, il fibroblasti, Hanno un ruolo determinante.

Queste cellule hanno la capacità di bloccare il sistema immunitario e quindi il tumore è protetto, quindi trovare un modo per superare questo blocco migliora la capacità del trattamento di eliminare le cellule tumorali.

test clinico

Il nuovo lavoro di IMIM è pubblicato sulla rivista ‘Nature Communications’ e stabilisce la capacità di a nuova terapia in fase di sperimentazione clinica di promuovere una potente risposta immunitaria, proprio grazie all’unione con questi fibroblasti, che le consente di superare la resistenza alla terapia anti-HER2 nei tumori con questo meccanismo di protezione delle cellule tumorali.

Per dimostrarlo, i ricercatori hanno creato un modello 3D del tumore in cui hanno potuto verificare la relazione tra tutti i fattori coinvolti.

In particolare, la presenza di fibroblasti attivato da TGF-beta (un fattore di crescita), che esprimono una molecola chiamata FAP, è ciò che protegge il tumore dall’azione delle cellule immunitarie.

Il farmaco trastuzumab ha la capacità di attaccare le cellule tumorali che mostrano alti livelli di proteina HER2, e quando si lega al cancro, attiva a forte risposta immunitaria, che contribuisce in modo molto importante alla sua efficacia contro il tumore.

Nonostante ciò, in molti tumori il sistema immunitario non è in grado di attraversare il microambiente. circonda il tumore e rimuoverlo.

In questo modo genera resistenza al trattamento e la capacità di questo tipo di cancro di eludere il farmaco e di riprodursi è aumentata.