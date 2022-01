I ricercatori dell’UAB riescono a curare una rara malattia ossea

Un team di ricerca UAB ha generato il primo modello di ratto che sviluppa i sintomi gravi sperimentati dai pazienti con mucopolisaccaridosi di tipo IVA, o malattia di Morquio A.

Seguendo il modello del ratto, il team ha sviluppato a terapia genica che guarisce completamente animali con una singola iniezione endovenosa del vettore virale. La ricerca apre le porte ad a futura terapia che, per la prima volta, potrebbe essere somministrato in tenera età in bambini a cui è stata diagnosticata questa malattia rara, e quindi si eviterebbero malformazioni ossee e altre alterazioni che in molti casi sono fatali.

Che cos’è la malattia di Morquio A?

La mucopolisaccaridosi di tipo IVA è una malattia rara causata da a Deficit dell’enzima GALNS che provoca alterazioni nello sviluppo dello scheletro (displasia scheletrica), un rapido deterioramento della cartilagine e complicazioni a livello cardiaco e tracheale che, in molti casi, rende difficile la respirazione e può portare a morte prematura.

I primi sintomi di questa malattia possono essere rilevati dopo due anni, e nei casi più gravi il la speranza di vita non raggiunge i 20 anni. Attualmente non esiste una cura per la malattia e le terapie enzimatiche sostitutive, basate sulla somministrazione dell’enzima, migliorano le condizioni di vita ma non correggono gravi problemi scheletrici.

primo modello di topo

Pertanto, i ricercatori UAB hanno generato il Il primo modello di topo di Morquio A che sviluppa la malattia presentando, a differenza dei modelli murini esistenti, anomalie nello scheletro e nella cartilagine, nelle valvole cardiache e nella trachea che i pazienti umani presentano. E per farlo, hanno utilizzato la tecnologia di editing genetico con CRISPR/Cas9 per generare un topo con il stessa mutazione nel genoma portando alla versione più grave della malattia nei pazienti umani.

Poi, e per la prima volta, i ricercatori sono riusciti a guarire completamente animali sviluppando una terapia genica basata sulla somministrazione di un vettore virale codificante l’enzima GALNS. Solo uno iniezione intravenosa del vettore virale consente la biodistribuzione ubiquitaria e l’espressione del gene terapeutico, specialmente in tutto il sistema scheletrico.

Pertanto, è consentito il recupero a lungo termine della produzione di enzimi nello scheletro dell’animale e si evitano alterazioni delle ossa e della cartilagine, della trachea e del cuore.

Potrebbe evitare effetti irreversibili

“La somministrazione della terapia genica nei ratti modello per sole quattro settimane annulla completamente gli effetti della malattia, alterazioni della crescita ossea, malformazioni e fragilità dei denti, patologie della cartilagine articolare, nonché complicazioni cardiorespiratorie dovute a danni alla trachea e al cuore”, ha spiegato la ricercatrice dell’UAB, Fàtima Bosch, direttrice dello studio.

Al giorno d’oggi, non c’è terapia genica che viene applicato nei pazienti con Morquio A. La nuova terapia sviluppata dall’UAB provoca la produzione cronica dell’enzima in tutto il corpo e soprattutto nelle ossa. Pertanto, potrebbe essere consentito curare i bambini a cui è stata diagnosticata la malattia quando sono ancora piccoli: momento in cui l’attività di accrescimento osseo è molto elevata e gli effetti sullo scheletro non sono irreversibili.

“La terapia genica sviluppata dal nostro team ha un grande potenziale per correggere gli effetti della malattia di Morquio A negli esseri umani. Saranno ora necessari ulteriori studi per verificare la biodistribuzione e la sicurezza a lungo termine del vettore terapeutico negli animali di grandi dimensioni al fine di passare al fase clinica”, ha concluso il dottor Bosch.